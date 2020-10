Zabytkowy dworzec w Trzemesznie do przebudowy

W Trzemesznie rozpoczyna się przebudowa dworca. Wybudowany w 1872 roku obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażony w proekologiczne rozwiązania. Przywrócony zostanie również jego historyczny wygląd.

PKP S.A. podpisały umowę na przebudowę dworca w Trzemesznie, na którym ruszyły już pierwsze prace budowlane. Dzięki nim, pochodzący z 1872 roku budynek, odzyska swój historyczny wygląd. Ważnym elementem tych działań będzie rozbiórka dobudowanej później, zlokalizowanej po stronie wschodniej, przybudówki, a także znajdującego się przy dworcu budynku technicznego. Renowację przejdzie ceglana elewacja budynku wraz z detalami architektonicznymi. Walory bryły zmodernizowanego obiektu podkreśli nowa iluminacja nocna. Odtworzona na wzór historycznej zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Projekt przebudowy zakłada również wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wzmocnienie istniejących fundamentów, budowę szybu windowego, wymianę stropów, konstrukcji zadaszenia, a także poszycia dachowego.

Na nowo zostanie zaaranżowana przestrzeń obsługi podróżnych, czyli hol pełniący funkcję poczekalni głównej, osobna poczekalnia dla rodzin z dziećmi, toalety ogólnodostępne oraz pomieszczenie kasy biletowej. W trakcie aranżacji wnętrza poczekalni użyte zostaną nowoczesne oprawy oświetleniowe, tablice informacyjne oraz ławki dla podróżnych, które będą komponowały się z zabytkowymi drzwiami i posadzkami. W celu zwiększenia komfortu podróżnych oczekujących na przyjazd obydwie poczekalnie będą klimatyzowane. Na parterze budynku oraz na piętrze część pomieszczeń będzie przeznaczona pod wynajem. W przestrzeni dworca pojawią się również elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, a także nowy system informacji głosowej.

Ważnym elementem inwestycji jest dostosowanie budynku dworca do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Stanie się to możliwe dzięki likwidacji barier architektonicznych, montażowi oznaczeń w alfabecie Braille’a, tablic dotykowych z planem dworca oraz ścieżek prowadzących, które ułatwiają przemieszczanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. W wyniku przebudowy dworca poprawi się również bezpieczeństwo w budynku jak i jego bezpośrednim otoczeniu. Zamontowane zostaną nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu, a także systemy przeciwpożarowe.

W ramach inwestycji przewidziano zastosowanie rozwiązań proekologicznych. W budynku zostanie zamontowane nowe energooszczędne oświetlenie wraz automatyką sterującą, a na dachu dworca przewidziano panele fotowoltaiczne służące do produkcji „zielonej energii”. Z innych rozwiązań warto wspomnieć o redukcji strat ciepła poprzez docieplenia dworca, a także montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności ciepła. Całość urządzeń i systemów zamontowanych na dworcu będzie nadzorowana przy pomocy systemu BMS (Building Management System), co przyczyni się dodatkowo do ograniczenia zużycia energii elektrycznej i wody.

Rewitalizacji zostanie poddane bezpośrednie otoczenie dworca poprzez ułożenie nowej nawierzchni chodników, wykonanie nowych schodów i pochylni, a także uporządkowanie zieleni oraz montaż małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie, stojaki rowerowe).

Przebudowa dworca w Trzemesznie to jedna z trzynastu inwestycji realizowanych przez PKP S.A w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w województwie wielkopolskim. Jej koszt to 8,5 mln zł brutto. Jest ona współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą przebudowy dworca jest KWK Construction Sp. z o.o., a autorem projektu przebudowy pracownia Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan sp. z o.o.