Zabytkowy dworzec w Wałczu zostanie zmodernizowany

Zabytkowy dworzec kolejowy w Wałczu zostanie zmodernizowany. Jego przebudowa została uwzględniona w nowej edycji Programu Inwestycji Dworcowych.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa istniejącego budynku dworca, dzięki której powstanie obiekt spełniający współczesne standardy obsługi podróżnych.

Część obiektu będzie mogła zostać zagospodarowana cele publiczne oraz na działalność komercyjną.



Przebudowa obiektu została uwzględniona w planach PKP S.A. związanych z realizacją nowej edycji Programu Inwestycji Dworcowych.

Niedawno Polskie Koleje Państwowe ogłosiły kolejną edycję programu zmieniającego oblicze polskich dworców. Program Inwestycji Dworcowych stanowi największe tego rodzaju przedsięwzięcie w historii polskich kolei.

W ramach jego pierwszej edycji zmodernizowanych, ale także wybudowanych od podstaw zostanie łącznie prawie 200 obiektów. 84 dworce zostały już oddane do użytku, a wartości nakładów inwestycyjnych całej pierwszej edycji programu to ponad 3 mld zł brutto. Wśród przebudowywanych dworców przeszło 100 to dworce zabytkowe.

Obecnie w woj. zachodniopomorskim realizowane są cztery inwestycje dworcowe. Na dworcach w Koszalinie i Kołobrzegu trwają prace budowlane; ogłoszony już został przetarg na prace budowlane związane z przebudową dworca Szczecin Dąbie, a inwestycja w Stargardzie jest na etapie przygotowania.

W ramach kontynuacji programu w perspektywie do 2030 roku założono przebudowę 150 dworców w całym kraju, ale analizami pod kątem potrzeb inwestycyjnych objęto łącznie ponad 300 obiektów. Wstępnie szacowana wartość programu to około 4,4 mld zł brutto.

Kryteria, jakie były brane pod uwagę przy wyborze konkretnych dworców do nowej edycji programu, to między innymi wymiana pasażerów korzystających z danej stacji czy przystanku, stan techniczny obiektu i komplementarność z innymi inwestycjami kolejowymi, czyli modernizacjami torów, peronów i innych obiektów infrastruktury. Wśród budynków poddanych analizie, w ramach przygotowania kolejnej edycji programu, ponad 130 stanowią dworce zabytkowe.

– Szacunkowa wartość prowadzonych już przez PKP S.A. inwestycji dworcowych w woj. zachodniopomorskim to ok. 120 mln zł brutto. Warto podkreślić, że w nowej edycji Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2024-2030 została ujęta przebudowa 28 dworców w tym regionie, z czego 16 – w tym zabytkowy dworzec w Wałczu – znalazło się na liście podstawowej programu, co oznacza, że te inwestycje będą prowadzone w pierwszej kolejności. Wstępnie szacowana wartość wszystkich 16 inwestycji to ponad 235 mln zł brutto – mówi Krzysztof Golubiewski, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

