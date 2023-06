Zabytkowy dworzec w Węglińcu wyróżniony

Kompleks dworca w Węglińcu otrzymał wyróżnienie w konkursie Zabytek Zadbany 2023. Obiekt został odnowiony w 2022 r.

Poznaliśmy laureatów konkursu Zabytek Zadbany 2023 r.

Jednym z wyróżnionych obiektów jest dworzec w Węglińcu.

W 2022 r. historyczne piękno odzyskały tzw. Stary i Nowy Dworzec, część kładki dla pieszych nad torami oraz wiaty przylegające do budynków.

To jeden z najbardziej prestiżowych konkursów w dziedzinie konserwacji i ochrony zabytków w Polsce, który odbywa się od prawie pół wieku. Jego organizatorem są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków. W tym roku do konkursu zakwalifikowały się 42 obiekty z 13 województw, w tym kompleks dworca kolejowego w Węglińcu, który otrzymał wyróżnienie w kategorii zabytki techniki, w której kapituła konkursu nie wybrała w tym roku laureata.

– Bardzo cieszymy się z tego, że dworzec w Węglińcu otrzymał to prestiżowe wyróżnienie, gdyż pokazuje to, z jak dużą dbałością podchodzimy do przebudów historycznych dworców kolejowych, które stanowią przeszło 50 proc. wszystkich obiektów w obecnie realizowanym Programie Inwestycji Dworcowych. Myślę, że jeszcze nie raz zostaniemy wyróżnieni w tym i w innych konkursach, gdyż już wcześniej zostaliśmy docenieni za modernizację dworca w Białymstoku, a przed nami jeszcze wiele inwestycji w zabytki – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Inwestycja w Węglińcu zrealizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych zakończyła się w sierpniu zeszłego roku; kosztowała nieco ponad 41 milionów złotych brutto i była dofinansowana m.in. ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Historyczne piękno odzyskały tzw. Stary i Nowy Dworzec, część kładki dla pieszych nad torami oraz wiaty przylegające do budynków.

W pochodzącym z 1865 roku tzw. Nowym Dworcu renowację przeszła bogato zdobiona detalem ceglana elewacja z wzorami kwietnymi, kolumnami w stylu korynckim, a także postaciami zwierząt, w tym m.in. orłów. W partiach szczytowych elewacji odtworzono zegary. Uwagę zwracają również grafitowe, żeliwne kolumny, ze zdobionymi kapitelami, na których oparto przylegającą do dworca wiatę ze świetlikami. Wiele prac konserwatorskich wykonano we wnętrzu, gdzie również poddano renowacji i odtworzono detale architektoniczne. Poza budynkiem tzw. Nowego Dworca przebudowę przeszedł, wybudowany w 1846 roku, Stary Dworzec. Swoim wyglądem przypomina on zamek obronny z dwoma symetrycznym wieżami o wysokości 18,6 metra każda. Renowację przeszła elewacja budynku, na której odtworzono szereg detali architektonicznych, w tym m.in. boniowania czy gzymsy. Uwagę zwraca również zegar, a także niewielka loggia oparta na stylowych kolumnach z balustradą z motywami kwietnymi.

Poza przeprowadzonymi pracami konserwatorskimi budynki zostały przystosowane do nowych funkcji. W tzw. Nowym Dworcu mieszczą się przestrzeń obsługi podróżnych, a także sala kinowa i przestrzeń wystawiennicza prowadzona przez samorząd. Natomiast w budynku tzw. Starego Dworca znalazły się biura kolejowych spółek.