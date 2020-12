Zabytkowy dworzec w Węglińcu zostanie przebudowany

Rozpoczyna się przebudowa dworca kolejowego Węgliniec. Najważniejszym zadaniem w ramach inwestycji jest przebudowa budynku Nowego Dworca pochodzącego z 1865 roku, który jest wpisany do rejestru zabytków. Ceglana elewacja przejdzie renowację, od strony torów przywrócone zostaną zegary tarczowe, odtworzona na wzór historycznej będzie stolarka okienna i drzwiowa.

Poprawa standardu obsługi podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami, bezpieczeństwa oraz przywrócenie historycznego wyglądu dworca, a także modernizacja towarzyszącej mu infrastruktury – to priorytety rozpoczynającej się przebudowy dworca kolejowego Węgliniec.

PKP S.A. właśnie podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych. Przebudowa dworca kolejowego Węgliniec będzie jednym z bardziej złożonych zadań w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. W ramach inwestycji przebudowane zostaną budynki tzw. Starego i Nowego Dworca, część kładki dla pieszych nad torami oraz wiaty przylegające do budynków dworcowych.

Najważniejszym zadaniem w ramach inwestycji jest przebudowa budynku Nowego Dworca pochodzącego z 1865 roku, który jest wpisany do rejestru zabytków. Renowację przejdzie ceglana elewacja dworca wraz z bogatym detalem architektonicznym, która zostanie podkreślona przez nocną iluminację. Przy ścianach elewacji restauracji będą poddane wiaty peronowe oparte na odtwarzanych na wzór historycznych kolumnach.

Ciekawostką jest planowane przywrócenie zegarów tarczowych na elewacjach od strony torów. Wśród innych prac mających na celu przywrócenie dawnego wyglądu dworca warto wyróżnić odtworzenie na wzór historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. To nie koniec zmian. Projekt przebudowy zakłada również m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, ocieplenie budynku od wewnątrz, wymianę stropów, a także wzmocnienie konstrukcji zadaszenia i wymianę poszycia dachowego.

- Przebudowa dworca w Węglińcu to jedno z bardziej skomplikowanych przedsięwzięć w województwie dolnośląskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, gdyż przebudowujemy tu nie tylko sam dworzec, ale również towarzyszącą mu infrastrukturę, czyli pierwszy historyczny budynek dworca, część kładki oraz wiaty przylegające do zabudowań dworcowych. To również wyzwanie, w którym musimy pogodzić zabytkowy charakter obiektu z dostosowaniem go do współczesnych standardów podróżnych – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Metamorfozę przejdzie również wnętrze budynku. Na parterze, w dawnej poczekalni 3. i 4. klasy znajdującej się w zachodniej części dworca, zaprojektowano przestrzeń obsługi podróżnych składającą się z poczekalni, poczekalni dla rodziców z dziećmi, pomieszczenia kas biletowych oraz toalet. Natomiast w części, gdzie w XIX wieku znajdowała się poczekalnia 1. i 2. klasy, docelowo mają mieścić się kameralna sala kinowa oraz przestrzeń wystawiennicza prowadzona przez samorząd lokalny. W reszcie skrzydła wschodniego zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone dla Straży Ochrony Kolei. W przestrzeni związanej z obsługą podróżnych zostaną zamontowane elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, a także nowoczesny system informacji głosowej.