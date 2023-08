Zabytkowy fort w Krakowie ma szansę dostać drugie życie. Rusza przetarg

Jest szansa na przywrócenie do życia zabytkowego fortu "Barycz" z Twierdzy Kraków. Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na dzierżawę obiektu.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie poinformował, że 8 września odbędzie się pierwszy ustny przetarg na dzierżawę fortu „Barycz”.

Chodzi o nieruchomość położoną przy ul. Jana Hallera 25 w dzielnicy X Swoszowice.

Już w najbliższy piątek, 18 sierpnia, o godz. 12.00, fort "Barycz" zostanie udostępniony osobom zainteresowanym wydzierżawieniem. Podczas dnia otwartego będzie można zapoznać się z obiektem oraz warunkami przetargu. Sam przetarg odbędzie się 8 września, o godz. 8.00, w siedzibie ZBK przy ul. Czerwieńskiego 16.

W latach 1897-98 na południowo-wschodnim załamaniu III pierścienia umocnień Twierdzy Kraków wybudowana została para (Barycz-Kosocice) pancernych fortów do obrony bliskiej, jako uzupełnienie obrony pomiędzy fortami „Prokocim” i „Rajsko” z kierunku Wieliczki. Jednym z nich jest fort nr 50 1/2 Ost „Barycz” ukierunkowany na kierunku wschodnim. W pierwszym roku I Wojny Światowej fort uczestniczył w walkach podczas próby zdobycia Krakowa przez armię rosyjską. Po wojnie pozostał w dyspozycji wojska. W okresie zimnej wojny fort uległ przebudowie na potrzeby obrony cywilnej.

Fort przetrwał w stanie dosyć dobrym, pozbawiony uzbrojenia, z reliktami wież i elementami wyposażenia pancernego i przekształconym układem stropodachu. Do 2019 r. wykorzystywany na potrzeby własne przez Małopolski Urząd Wojewódzki. Jako kompletny i dobrze zachowany przedstawiciel tej klasy umocnień byłej Twierdzy Kraków, warty jest ochrony i zagospodarowania. Potwierdza to fakt wpisania całej nieruchomości do rejestru zabytków.

Sposób zagospodarowania powinien uwzględniać poprawę walorów architektonicznych i historycznych zabytku.