Zabytkowy Hotel Reymont w Łodzi w ogniu zmian

Trwa generalny remont zabytkowego Hotelu Reymont w Łodzi. Zmodernizowany, trzygwiazdkowy hotel funkcjonować będzie pod szyldem znanej i międzynarodowej marki Aiden by Best Western. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia KM Rubaszkiewicz.

W Łodzi, przy ulicy Legionów trwa generalny remont istniejącego Hotelu Reymont.

Budynek powstał w okresie międzywojennym, pierwotnie pełniąc rolę koszarowca.

Obiekt został wpisany do rejestru zabytków, a prace odbywają się pod ścisłą kontrolą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma ALSTAL Grupa Budowlana.

Projekt rewitalizacji zakłada odświeżenie budynku z zewnątrz, nadanie nowoczesnego stylu wewnątrz, a także zagospodarowanie przylegającego terenu, tak aby stał się funkcjonalny. Dzięki temu, XX-wieczny budynek odzyska swój dawny blask. Zmodernizowany, trzygwiazdkowy hotel funkcjonować będzie pod szyldem znanej i międzynarodowej marki Aiden by Best Western.

Zakres prac remontowych obejmuje wymianę elementów konstrukcyjnych, w tym stropów i ścian. Dodatkowo wzmocnione zostaną fundamenty, a więźba dachowa zostanie wymieniona. Modernizacja obiektu ma na celu dostosowanie go do wymogów i standardów Aiden by Best Western. Zrewitalizowany budynek wyposażony będzie w nowe instalacje, a w tym wentylację mechaniczną, klimatyzację i system sygnalizacji pożaru. Zakres prac prowadzonych przez firmę ALSTAL obejmuje również kompleksowe umeblowanie hotelu.

- Cieszę się na współpracę z Polskim Holdingiem Hotelowym. Nasza firma ma bardzo duże doświadczenie w rewitalizacjach zabytkowych obiektów. Jestem przekonany, że dzięki naszym kompetencjom i doskonałej kadrze inżynierskiej, sprawnie zrealizujemy generalny remont obiektu, a Inwestor będzie w przyszłości czerpać same korzyści z tej wymagającej inwestycji – powiedział Łukasz Jabłoński, Dyrektor Oddziału Łódź firmy ALSTAL Grupa Budowlana.

W nowym hotelu znajdzie się 61 pokoi w tym dwa apartamenty. Na parterze zlokalizowana zostanie restauracja, bar oraz zaplecze kuchenne. W budynku powstaną trzy sale konferencyjne oraz siłownia.

Inwestorem rewitalizacji hotelu Reymont jest PHH Hotele. Projekt remontu przygotowała pracownia KM Rubaszkiewicz z Warszawy, a wszystkie prace nadzoruje Wojewódzki Konserwator Zabytków.