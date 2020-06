Zabytkowy klasztor odzyskał blask. To miejsce wyjątkowe ze względu na historię, ale też funkcję

Klasztor w podpoznańskich Owińskach to miejsce wyjątkowe, nie tylko ze względu na jego bogatą historię, ale także funkcję, którą pełni. Od ponad 70 lat działa w nim jeden z najlepszych ośrodków edukacyjnych dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Polsce. Obiekt przeszedł ostatnio rewitalizację, o którą zadbało biuro Demiurg Project S.A.

Klasztor w Owińskach został wybudowany przez cystersów przy ważnym szlaku komunikacyjnym nad rzeką. Pierwotnie kompleks, na który składa się kościół i klasztor, postawiono w stylu gotyckim, a dopiero w XVIII w., dzięki projektom dwóch wielkich mistrzów architektury - Jana Catenazziego i Pompeo Ferrari, uzyskał swój współcześnie istniejący barokowy charakter.

Projekt rewitalizacji wnętrz klasztoru został wykonany przez zespół projektantów poznańskiego studia Demiurg Project S.A. Najważniejszym jego założeniem było dostosowanie zabytkowej tkanki do aktualnych standardów i nowych potrzeb użytkowników. Wszystkie ustalenia odbywały się przy ścisłej współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz ekspertami w dziedzinie historii i archeologii. Zespół miał świadomość, że historyczny charakter budynku i jego elementy muszą oddziaływać jako „spiritus movens” w całym procesie projektowym.

Świadomość

- Zmysł wzroku jest kluczowy w percepcji architektury. Dlatego też to właśnie osoby z dysfunkcjami wzrokowymi są najbardziej narażone na nieprzemyślną architekturę. Jeszcze przed przystąpieniem do prac nad rewitalizacją klasztoru, oczywistym dla nas stał się fakt, iż zabytkowe wnętrza mogą stanowić nie atrybut, a przeszkodę, którą będzie trzeba pokonać - mówi Inga Rolek, główny architekt Demiurg Project S.A.

Osoby z dysfunkcją wzrokową odbierają otoczenie za pomocą pozostałych zmysłów, a w szczególności dotyku. Należało więc zapewnić jak najłatwiejszy sposób odbioru przestrzeni, eliminując bariery i ograniczenia. Na każdym etapie projektowym konsultowano pomysły z osobami zajmującymi się na co dzień dziećmi oraz niewidomymi. Elementy architektury wnętrz zabytkowego klasztoru musiały zostać dostosowane tak, aby zaspokoić także potrzeby opiekunów osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja architekturą

Architekci Demirug Project S.A. starali się tak projektować elementy, by mogły stać się czynnikiem pomocnym w rehabilitacji. Zdecydowano się wprowadzić wachlarz specjalnie opracowanych rozwiązań. Istotnym wyzwaniem był fakt, iż klasztor zbudowany jest na planie czworoboku wokół kwadratowego wirydarza. Jego skrzydła, korytarze i krużganki mają specyficzny charakter i skomplikowany układ. Zdecydowano się zatem na uwzględnienie w projekcie czterech klatek, z czego trzy to odnowione historyczne klatki dostosowane do współczesnych wymagań przeciwpożarowych, natomiast czwarta z nich została dodatkowo zaprojektowana i znajduje się na wirydarzu.