Zabytkowy pałac w Brwinowie doceniony za modernizację

Pałac Kultury w Brwinowie zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim plebiscycie Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku.

REKLAMA

Pałac Kultury w Brwinowie znalazł się w gronie finalistów Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”.

Do konkursu można było zgłaszać obiekty i budynki, które wybudowano lub których modernizacje zakończono do końca I kwartału 2023 r.

Pałac w Brwinowie jest datowany na początek XX w.

Dziś pałac jest nowoczesnym i funkcjonalnym miejscem, zachowując swój zabytkowy charakter. Zabytkowa przestrzeń służy mieszkańcom jako do działań i wydarzeń artystycznych.

W środę 27 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w 27. edycji konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” Nominacje w wielu różnych kategoriach otrzymało 531 obiektów budowlanych, spośród których do finału przeszło tylko 91 obiektów. Gmina Brwinów zgłosiła do konkursu projekt pn. Rewitalizacja zabytkowego pałacu Wierusz-Kowalskich w parku miejskim w Brwinowie.

Ogólnopolski konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI w." to inicjatywa promująca najlepsze modernizacje i budowy. Do konkursu można było zgłaszać obiekty i budynki, które wybudowano lub których modernizacje zakończono do końca I kwartału 2023 r.

Pałac w Brwinowie jest datowany na początek XX w. Jego pierwszym właścicielem był Tadeusz Wierusz-Kowalski, który uczestniczył w licznych lokalnych inicjatywach takich jak np. wsparcie Ochotniczej Straży Ogniowej, czy budowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie.

W okresie międzywojennym pałac był własnością rodziny Wierusz-Kowalskich. Podczas walk pod Brwinowem we wrześniu 1939 r. mieścił się w nim szpital polowy wojsk polskich. Po wojnie właścicielem pałacu i majątku rolnego stała się SGGW, która prowadziła tu działalność dydaktyczną. W 2001 r. SGGW zakończyła swoją działalność w Brwinowie, a zabytkowy pałac (wpisany do rejestru w 1981 r.) zaczął podupadać. W 2015 r. po wielu latach starań gmina Brwinów kupiła go od SGGW wraz z otaczającym terenem o powierzchni 7,77 ha i podjęła działania zmierzające do rewaloryzacji budynku. Po trwającym cztery lata remoncie w czerwcu 2022 r. Brwinowski Pałac Kultury został otwarty.

Dziś pałac jest nowoczesnym i funkcjonalnym miejscem, zachowując swój zabytkowy charakter. Mieści się w nim siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie. Zabytkowa przestrzeń otrzymała drugie życie, służy mieszkańcom jako do działań i wydarzeń artystycznych.