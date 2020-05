Zabytkowy pałacyk i wewnętrzny park ze starodrzewiem. To inwestycja spod kreski Maćków Pracownia Projektowa

Zakończyły się prace nad wrocławskim apartamentowcem Ogrody Graua. Projekt obejmował rewitalizację zabytkowego pałacyku i wewnętrznego parku ze starodrzewiem oraz budowę nowej części apartamentowej. Za koncept architektoniczny odpowiada Maćków Pracownia Projektowa.

REKLAMA

Apartamenty Ogrody Graua to wyjątkowa lokalizacja na mapie Wrocławia. Położone są na terenie Ołbina, dzielnicy o najbogatszych tradycjach osadniczych, w sąsiedztwie ważnej osi komunikacyjnej łączącej historyczny Wrocław z nowoczesnym. Zaledwie 1,5 km dzieli Ogrody Graua od Ostrowa Tumskiego i Wyspy Słodowej, jaki i od Hali Stulecia.

Ogrody Graua powstały w sąsiedztwie XIX-wiecznego, neogotyckiego pałacyku zaprojektowanego przez wybitnego architekta Alberta Graua. Firma Echo Investment podjęła działania, które przywróciły zabytkowy pałacyk Heimannów do dawnej świetności, jednocześnie wpisując go we współczesną architekturę Wrocławia. Do współpracy zaproszono biuro Maćków Pracownia Projektowa. Historyczny budynek poddano dogłębnej rewitalizacji, która uwzględniła także jego założenie ogrodowe. Obecnie, wraz z nową, dobudowaną częścią apartamentową, pałacyk tworzy ponadczasowe i zarazem unikalne miejsce do życia.

– Ogrody Graua zostały zatopione w prywatnym parku, obsadzonym starodrzewiem, przez co miejsce nabiera wyjątkowego klimatu, który można poczuć jedynie będąc na miejscu. Bezdyskusyjnie, jest to unikat w ofercie luksusowych nieruchomości na wrocławskim rynku i cieszymy się, że tym projektem byliśmy w stanie przywrócić do życia fragment architektonicznej historii Wrocławia – mówi Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży w dziale mieszkaniowym Echo Investment.

W skład tej kameralnej inwestycji wchodzi zaledwie 57 apartamentów, z czego 8 zlokalizowanych jest w niepowtarzalnych wnętrzach zabudowy pałacowej. O wyjątkowości Ogrodów Graua świadczy atrakcyjne otoczenie prywatnego parku o powierzchni aż 2 tys. mkw, wysokiej jakości materiały i rozmaite udogodnienia – w tym m.in. ładowarka samochodów elektrycznych, stojaki na rowery oraz prywatny punkt odbioru przesyłek. Wszystkie apartamenty w inwestycji zostały wyposażone w inteligentny system zarządzania mieszkaniem Echo Smart.

Niezwykła przestrzeń Ogrodów Graua to również wyjątkowe miejsce spotkań i wypoczynku. W budynku zabytkowego pałacu powstał prywatny klub mieszkańca Grau Lounge, z eleganckim wystrojem, w którym dominują stonowane kolory i szlachetne materiały.