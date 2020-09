Zabytkowy pałacyk odzyskał blask. Zmieni też swoją funkcję

Budynek przy ul. Gdańskiej 242 powstał w 1900 roku i należy do zespołu budynków stacji wodociągowej SW-1 Las Gdański, fot. UM Bydgoszcz

Na finiszu rewitalizacja zabytkowego pałacyku znajdującego się na terenie stacji wodociągowej Las Gdański. Bydgoski pałacyk adaptowany jest na cele muzealne.

Budynek przy ul. Gdańskiej 242 powstał w 1900 roku i należy do zespołu budynków stacji wodociągowej SW-1 Las Gdański. Początkowo pełnił funkcję mieszkalną dla pracowników wodociągów, a po 1928 roku został przekształcony na obiekt biurowy. To jeden z charakterystycznych przykładów pruskiej, XIX wiecznej architektury. Obiekt powstał w stylu eklektycznym z cechami neogotyckimi. Liczy trzy kondygnacje. Charakterystycznym elementem budynku jest wieża ze schodami kręconymi na planie koła. W górnej części wieży zastosowano elementy muru szachulcowego. Kunsztownego wyglądu dodaje też wielospadowy dach oraz ceglane ozdobne elewacje. W ścianach szczytowych elewacji północno-wschodniej i południowo-zachodniej znajdują się ozdobne drewniane łukowe obramienia nad oknami. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków - podaje oficjalny portal miejski Bydgoszczy.

Budynek zyskał nową odsłonę i zmienia też swoją funkcję. Będzie to kolejny obiekt Muzeum Wodociągów. W jego wnętrzach urządzone zostaną sale ekspozycyjne prezentujące m.in. zbiory archeologiczne, historię wodociągów, sylwetki osób najbardziej zasłużonych dla rozwoju wodociągowej infrastruktury oraz historię floty rzecznej, w szczególności historię Oddziału Wydzielonego „Wisła”.