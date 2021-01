Zabytkowy spichlerz w Grudziądzu przemieni się w przestrzeń do integracji społecznej

Urząd Miejski w Grudziądzu, szukając miejsca dla swoich działań wspierających lokalnych przedsiębiorców i społeczników, postanowił wykorzystać do tego celu jeden z zabytkowych Spichlerzy rozciągających się wzdłuż Wisły. Projektu podjęli się projektanci z Demiurg Project.

Panorama Grudziądza znana jest przede wszystkim z rozciągającego się wzdłuż Wisły średniowiecznego zespołu spichlerzy. Dwadzieścia sześć przylegających do siebie obiektów tworzy, ustanowiony przez Prezydenta RP w 2017 roku, Pomnik Historii. Charakterystyczne ceglane elewacje z widocznymi przyporami ustawiono na skarpie okalającej rzekę, przez co wydają się jeszcze wyższe i bardziej majestatyczne. Ich historia sięga początku XIV wieku, gdy stanowiły część systemu obronnego miasta, współtworząc mury obronne Grudziądza.

Ze względu na klasę zabytku, takie obiekty rzadko przystosowywane są do całkowicie nowoczesnych funkcji, a wszelkie ingerencje architektoniczne są zwykle minimalizowane. Jednakże Urząd Miejski w Grudziądzu, szukając miejsca dla swoich działań wspierających lokalnych przedsiębiorców i społeczników, postanowił wykorzystać do tego celu właśnie jeden z tych obiektów. Najmłodszy ze Spichlerzy – ponieważ w dużej mierze przebudowany na początku XIX wieku, trafił do projektantów firmy Dermiug Project S.A. z Poznania.

Budynek można podziwiać od strony punktu widokowego, który znajduje się po drugiej stronie Wisły. Wyróżnia się otynkowaną elewacją oraz dużym tarasem wychodzącym na rzekę. Prace architektów poprzedziły kompleksowe badania konserwatorskie dr Anny Zaręby, potwierdzające, iż najniższa kondygnacja budynku jest częścią pierwotnej XIV-wiecznej zabudowy. Na starych pocztówkach i rycinach widoczne były także tarasowe zejścia i zabudowania prowadzące od budynku do samego brzegu rzeki. Niegdyś port rzeczny tętnił życiem, a spichlerze stanowiły bramę dla wielu towarów trafiających do miasta. Rewaloryzacja obiektu miała przywrócić ten zapomniany szlak komunikacyjny.

Największym wyzwaniem w prowadzeniu projektu przebudowy zabytkowych obiektów jest konieczność dostosowania go do aktualnych przepisów oraz pogodzenie potrzeb trzech stron - inwestora, konserwatora i projektanta. Rola konserwatora jest niezwykle ważna - nie pozwala on na dewastację zabytków i projektowanie na skróty. Jednocześnie inwestorowi i projektantowi zależy na optymalnym wykorzystaniu przestrzeni i wygodzie użytkowania obiektu. Komunikacja i wzajemne zrozumienie są w tym procesie kluczowe. Ostatecznie cel jest wspólny - utrzymać zabytkowe obiekty w dobrym stanie technicznym i jak najdłużej cieszyć się ich pięknem – Paulina Figura, Kierownik Projektu