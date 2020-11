Zaglądamy do odnowionych wnętrz słynnej pracowni renowacji zabytków motoryzacji

Officine Classiche FCA Heritage to otwarte 6 listopada w Turynia centrum renowacji i usług FCA Heritage, w której wykonuje się wiele usług dla miłośników zabytkowej motoryzacji. Zobaczcie wnętrza podkreślające dziedzictwo historyczne marek Alfa Romeo, Fiat, Lancia i Abarth.

Odnowiona siedziba Officine Classiche jest wyrazem hołdu dla słynnego zakładu przemysłowego Mirafiori, największego kompleksu FCA na świecie. Ściany pracowni obecnie ozdobione są więc historycznymi zdjęciami z produkcji w turyńskim zakładziei fotografiami przedstawiającymi najbardziej kultowe samochody świata. W ten sposób powstało przyjazne wnętrze, które pomimo swojej lokalizacji w fabryce, prezentuje się stylowo.

Officine Classiche, miejsce założone w 2015 r. w siedzibie Abarth&C. przy Via Plava w Turynie, w miejscu dawnego budynku Officina 81, stanowiącego część ogromnej strefy przemysłowej Mirafiori, zajmuje obecnie powierzchnię około 6 tys. m2. To tutaj wykonuje się wszystkie naprawy, renowacje i certyfikacje zabytkowych samochodów marek Alfa Romeo, Fiat, Lancia i Abarth, należących zarówno do prywatnych kolekcjonerów, jak i do bezcennej kolekcji FCA Heritage. Łącznie, od 2015 roku do chwili obecnej przeprowadzono dziesiątki renowacji, a właścicielom samochodów z całego świata wydano około 500 certyfikatów: od Japonii po Stany Zjednoczone, od Kostaryki po Tajlandię i karaibską wyspę Antigua.