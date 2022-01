Zaglądamy na budowę Global Office Park w Katowicach

Na placu budowy kompleksu Global Office Park w Katowicach prace postępują w szybkim tempie. Sprawdzamy postępy!

REKLAMA

W Katowicach przy ul. Mickiewicza Cavatina Holding realizuje Global Office Park.

Aktualnie trwają prace związane z budową dwóch wież biurowych i trzeciej mieszkalnej z apartamentami do wynajęcia.

W budynkach A1 i A2 - trwają zaawansowane prace wykończeniowe.

Global Office Park to nowoczesny obiekt składający się z części biurowej, usługowej, a także z mieszkalnej. W dwóch najwyższych wieżach będą znajdować się biura o łącznej powierzchni 55,2 tys. mkw

Global Office Park to jedna z najbardziej widowiskowych realizacji powstających w centrum Katowic. Dwie efektowne wieże biurowe już przyćmiły swoją wielkością pobliskie wieżowce Stalexportu. To 25-piętrowe budynki o wysokości 104 m, które zapewnią dostęp do ponad 55 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Natomiast w trzeciej wieży, której budowa już się rozpoczęła, znajdą się mieszkania na wynajem od Resi Capital. Budynek mieszkaniowy zaoferuje 670 mieszkań.

Aktualnie na terenie kompleksu w najbardziej spektakularnej części inwestycji – budynkach A1 i A2 - trwają zaawansowane prace wykończeniowe. Fasada w miejscach, gdzie do niedawna były windy zewnętrzne została zamknięta i aktualnie trwają prace przy jej wykończeniu. W tym samym czasie trwają już zaawansowane prace na tarasie widokowym zlokalizowanym na poziomie +5 oraz demontaż rusztowania po wykonaniu sufitu łącznika pomiędzy wieżami.

W niższej z wież, w której powstaną mieszkania na wynajem, zakończono już konstrukcję żelbetową garażu nadziemnego. Tym samym deweloper rozpoczął pierwsze piętro wieży mieszkalnej.

Global Office Park to nowoczesny obiekt składający się z części biurowej, usługowej, a także z mieszkalnej. W dwóch najwyższych wieżach będą znajdować się biura o łącznej powierzchni 55,2 tys. mkw. W trzeciej najniższej wieży znajdować się będą mieszkania na wynajem od Resi Capital. Podstawą wszystkich trzech wieżowców będzie pięciokondygnacyjne podium z miejscem dla gastronomii, punktami usługowymi, sklepami.

Część mieszkalna jak i część biurowa będą mieć dostęp do stref zieleni i relaksu stworzonej na tarasach zajmujących aż 2,3 tys. mkw. powierzchni. Prace przy budowie rozpoczęły się w 2019 r., a ich zakończenie planowane jest na II kwartał 2022 r. Wszystkie budynki biurowe GOP będą certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Oddany do użytku budynek C już otrzymał ten certyfikat, wieże są w trakcie procedury weryfikacyjnej. Mając na uwadze zdrowie i komfort użytkowników, deweloper postanowił wszystkie swoje biurowce certyfikować także w systemie WELL Health-Safety Rating.

Katowicka inwestycja Cavatina Holding wyróżnia się lokalizacją, designem oraz dobranym mixem funkcji, co przyciąga nowych najemców. Na rok przed oddaniem wież biurowych do użytku poziom wynajmu sięgał średnio 59%. Najemcami biurowców będą między innymi takie marki, jak ING Tech, Hyland czy UPC. Natomiast budynek C został już wynajęty w całości.