Zaglądamy na budowę mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę. Jednego z najdłuższych na świecie

Pierwsze fragmenty ustroju nośnego mostu w Warszawie są już gotowe. Zajrzeliśmy na budowę!

Na budowie nowego mostu pieszo-rowerowego na Wiśle trwają prace związane z montażem konstrukcji ustroju nośnego od strony praskiej oraz śródmieścia.

Obiekt będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o ograniczonej mobilności.

Na moście wydzielone mają zostać również dwie strefy przeznaczone do wypoczynku.

Prace rozpoczęły się na początku 2022 roku. Koniec robót nastąpić ma w 2024 roku.

Na budowie nowego mostu pieszo-rowerowego na Wiśle trwają prace związane z montażem konstrukcji ustroju nośnego od strony praskiej oraz śródmieścia. Zrealizowano już montaż segmentów od 13-10 składających się na przęsła pomiędzy podporami P7-P6 oraz P6-P5. Od strony Wybrzeża Kościuszkowskiego zamontowano segmenty nad podporą P2 oraz segment od podpory P1a do podpory tymczasowej.

Zrealizowano także szereg prac infrastruktury towarzyszącej m.in. wybudowano mury oporowe L1, P1, P2 oraz P3, przebudowano kolizje energetyczne, wykonano większą część nasypu drogowego zbrojonego georusztem, rozpoczęto roboty brukarskie. Prace związane z montażem ustroju nośnego będą prowadzone przez kolejne miesiące.

Jednopoziomowa, pieszo-rowerowa przeprawa przez Wisłę jest wykonana ze stali pokrytej farbą w kolorze kortenu. W najszerszym punkcie most mierzyć ma 16,3 m., natomiast w najwęższym 6,9 m. szerokości. Konstrukcja będzie miała wbudowane w balustrady oświetlenie LED, zamontowane zostaną także kamery monitoringu. Obiekt będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o ograniczonej mobilności. Na moście wydzielone mają zostać również dwie strefy przeznaczone do wypoczynku.

Prace rozpoczęły się na początku 2022 roku. Koniec robót nastąpić ma w 2024 roku. Generalnym wykonawcą jest Budimex.