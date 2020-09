Zaglądamy na budowę najgłębszego basenu nurkowego na świecie

Deepspot zlokalizowany w Mszczonowie pod Warszawą będzie najgłębszym basenem nurkowym na świecie (45,4 m). To tak, jakby pod ziemię schować 15-piętrowy budynek. Prace budowlane postępują pod ścisłą konstrolą.

Najgłębszy na świecie basen do nurkowania będzie miał aż 45,4 m głębokości. To tak, jakby pod ziemię schować 15-piętrowy budynek. Basen o pojemności 8 tys. m3. składał się będzie z niecki głównej (głębokiej na 20 m) oraz pionowego tunelu, tzw. tuby, która zostanie udostępniona bardziej doświadczonym nurkom.

W przypadku tak imponujących i wymagających inwestycji jak Deepspot, ogromne znaczenie odgrywa jakość zastosowanych materiałów. Ze względu na to, że obiekt usadowiony głęboko w ziemi będzie podlegał naporowi wód gruntowych, basen musi zostać dodatkowo uszczelniony. Stąd potrzeba wykonania izolacji powłokowej. Po pierwsze, zapobiega ona wysiękowi wody basenowej do środowiska. Po drugie, blokuje transport wody gruntowej do basenu. Powłoka izolacyjna musi dodatkowo być odporna na stosowanie środków chemicznych, które sprawiają, że woda w basenie jest krystalicznie przejrzysta dla nurków. To nie wszystko. Izolacja musi także skompensować odkształcenia powstałe podczas stopniowego napełniania tuby oraz komory głównej wodą. Co stałoby się, gdyby na betonowych ścianach pojawiły się mikrorysy? Wówczas chlorowana woda wniknęłaby w ich strukturę, doprowadzając do korozji prętów zbrojeniowych.

Do budowy Deepspota, czyli najgłębszego basenu do nurkowania na świecie, który powstaje w Mszczonowie, używane są produkty marki Atlas. Obecność firmy na budowie najgłębszego basenu na świecie nie kończy się jednak jedynie na zapewnieniu potrzebnych produktów. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania inwestycji, nie można pozwolić sobie nawet na najmniejszy błąd. Ciężko bowiem wyobrazić sobie np. znalezienie ewentualnego przecieku bez spuszczania 8 tys. m sześc. wody. Byłoby to z pewnością bardzo kosztowne i trudne do zrealizowania zadanie. Żeby tego uniknąć, firma Atlas, w porozumieniu z inwestorem systematycznie nadzoruje obiekt. Chodzi m.in. o kontrolę przygotowania podłoża betonowego pod aplikację hydroizolacji, aplikację powłoki izolacyjnej oraz grubość izolacji po jej związaniu czy kontrolę klejenia okładzin ceramicznych, a także prowadzenie niezbędnych szkoleń.

Tempo prac związanych z budową obiektu w Mszczonowie jest bardzo szybkie. Położona została już izolacja oraz okładziny ceramiczne w tubie, w tym najtrudniejszy etap prac, czyli izolację oraz położenie płytek na ostatnich 2 m ścian. Żeby to zrobić, trzeba było unieść ważącą ponad 2,5 t schodnię. Następnym krokiem będzie napełnianie tuby wodą, które potrwa ok. 12 godzin. Do środka wlany zostanie aż 1 tys. m3 wody!

Deepspot, zlokalizowany w Mszczonowie pod Warszawą, będzie najgłębszym basenem nurkowym na świecie (45,4 m). Znajdzie się w nim aż 8 tys. m sześc. wody. To 27 razy tyle, co w zwykłych 25-metrowych basenach. Będą mogli z niego korzystać zarówno osoby początkujące, sportowcy, jak i profesjonalni nurkowie. Dodatkową atrakcją jest podwodny tunel przeznaczony dla widzów, którzy chcieliby obserwować poczynania osób nurkujących w basenie. Całą inwestycję dopełnią sale konferencyjne, szkoleniowe i pokoje hotelowe z widokiem na wnętrze basenu.