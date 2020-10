Zaglądamy na budowę Nowego Nikiszowca spod kreski 22Architekci

Budowa osiedla Nowy Nikiszowiec wchodzi w ostatnią fazę. Inwestycja powstaje w sąsiedztwie osiedla robotniczego z lat 1908-18, gdzie zbudowano domy dla górników i ich rodzin pracujących w kopalni węgla „Giesche”. Nawiązanie do Nikiszowca obejmuje nie tylko nazwę, ale także jego wyjątkowe dziedzictwo - począwszy od układu kwartałów, poprzez zielone podwórka, aż po kolory i ozdobne detale.

W kwartale A zakończono już montaż paneli podłogowych w mieszkaniach, a obecnie trwają na nim prace montażowe drzwi pokojowych wewnątrz lokali oraz prace wykończeniowe na klatkach schodowych. Z kolei w kwartale B w mieszkaniach trwa malowanie ścian oraz montaż paneli podłogowych i podobnie jak w kwartale A - montowane są drzwi pokojowe i trwają prace wykończeniowe klatek schodowych.

W kwartale C na ukończeniu są roboty posadzkarskie oraz wykonywanie elewacji. W mieszkaniach są układane płytki ceramiczne, zakładany jest biały montaż oraz są malowane ściany. Odbywa się także montaż drzwi, zarówno tych do klatek schodowych, jak i tych do mieszkań. Trwają prace wykończeniowe klatek schodowych.

Trwają także prace w otoczeniu osiedla i na jego dziedzińcach – w kwartale A dziedziniec oraz nasadzenia drzew i roślin zostały już wykonane, na kwartale B są wykonane w połowie. Prace w zakresie parkingów są na ukończeniu.



Nowy Nikiszowiec jest największą inwestycją spółki PFR Nieruchomości w budowie. Osiedle przy ul. Górniczego Dorobku realizowane jest w sąsiedztwie zabytkowego Nikiszowca, nawiązuje do niego nie tylko nazwą. Nowe osiedle jest inspirowane skalą i charakterem przeszło stuletniej dzielnicy. Na rzutach i zdjęciach z góry wyraźnie widać, jak projektanci - pracownia 22ARCHITEKCI - przenieśli kształt jego kwartałów z wewnętrznymi dziedzińcami.



W inwestycji znalazły się mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe. W przypadku M2 metraż wynosi od 36 mkw. do niespełna 52 mkw. Takich dwupokojowych mieszkań zaplanowano 236. Z kolei mieszkań trzypokojowych jest 196 a ich metraż zawiera się w granicach od 52 mkw. do 86 mkw. Inwestycja mieści również 81 mieszkań czteropokojowych. Ich powierzchnia to od 70 mkw. do blisko 95 mkw. Przewidziano także 14 lokali usługowych zlokalizowanych w parterach budynków o powierzchni od 32 mkw. do 219 mkw.



Osiedle Nowy Nikiszowiec powstaje w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, za którą odpowiada PFR Nieruchomości S.A. i jest realizowana we współpracy z Miastem Katowice oraz Katowickim TBS.