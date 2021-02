Zaglądamy na budowę Nowego Rynku w Poznaniu

Pomimo panującej cały czas pandemii koronawirusa, prace na budowie budynku D kompleksu Nowy Rynek spod kreski Medusa Group przebiegają zgodnie z harmonogramem. Trwają prace wykończeniowe.

Zakończenie prac i oddanie do użytkowania budynku D poznańskiego kompleksu Nowy Rynek przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, pomimo panującej cały czas pandemii koronawirusa. Biurowiec dostarczy na rynek ok. 39 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej. W październiku 2020 roku osiągnął on swoją wysokość docelową – 55m, a obecnie trwają prace wykończeniowe. Budynek zostanie udostępniony najemcom w drugim kwartale 2021 roku.

Budynek D kompleksu Nowy Rynek będzie pierwszym biurowcem w regionie, który będzie ubiegał się o certyfikat WELL Core & Shell, który przyznawany jest powierzchniom przyjaznym dla zdrowia i samopoczucia pracowników. Jest to także pierwszy obiekt w mieście, przy którym zostanie położny chodnik z antysmogowego betonu.

Nowy Rynek to wielofazowy projekt tworzący zupełnie nowy kwartał Poznania. Złoży się na niego pięć budynków o różnej funkcjonalności – od biurowej, przez hotelową, po mieszkaniową, a jego całkowita powierzchnia użytkowa wyniesie 100 tys. mkw. W ramach inwestycji powstają również zielone wyspy, mała architektura oraz roślinność, uprzyjemniające spotkania i rekreację, a docelowo, wyróżnikiem projektu będzie także rynek zlokalizowany wewnątrz kompleksu.

Skanska do projektowania poszczególnych budynków zaprosiła najlepsze pracownie architektoniczne w Polsce. Za projekt pierwszych dwóch odpowiada wrocławskie studio Maćków Pracownia Projektowa. Autorami projektu trzeciego i czwartego budynku jest medusa group. Obecnie powstaje zaprojektowany przez Medusa Group budynek D, jego oddanie zaplanowano na II kw. 2021 r.