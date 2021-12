Zaglądamy na budowę Ocean Office Park w Krakowie

Panorama Krakowa już niedługo wzbogaci się o kolejny z budynków biurowego kompleksu Ocean Office Park. Zaglądamy na budowę obiektu!

Trwają zaawansowane prace przy drugim i zarazem największym budynku zaplanowanym w ramach zlokalizowanego przy ul. Klimeckiego Office Ocean Park. Biurowiec ten zaoferuje ponad 26,5 tys. mkw. powierzchni najmu. Zakończenie budowy i oddanie inwestycji do użytkowania przewidywane jest pod koniec przyszłego roku.

Aktualnie na terenie budowy Budynku B Cavatina Holding zakończył stan „0” i budynek zyskuje pierwsze kondygnacje. W tym samym czasie trwają już przygotowania do prac instalacyjnych związanych między innymi z elektryką, które mają wystartować w styczniu 2022 r.

Ocean Office Park to zespół budynków biurowo-usługowych powstający przy ulicy Pana Tadeusza w Krakowie. Nietuzinkowa architektura kompleksu nawiązuje w bezpośredni sposób do nazwy projektu – Ocean Office Park – wykorzystując inspirację oceanem. Elewacja I etapu inwestycji jest wykonana w technologii „podwójnej skóry”, co zwiększa komfort termiczny i akustyczny wewnątrz obiektu oraz dodatkowo podnosi walory wizualne budynku. Nachodzące na siebie warstwy szkła o falistej linii cięcia nadają efekt lekkości i skojarzenie z miękkimi krzywiznami oceanicznych fal. Przebieg załamań nad głównym wejściem podkreśla specjalnie zaprojektowane oświetlenie.

W sumie kompleks biurowy Ocean Office Park ma zaoferować 52,6 tys. mkw. całkowitej powierzchni najmu oraz 3 tys. mkw. przestrzeni usługowej. W ramach inwestycji powstanie także ponad 850 miejsc parkingowych, z czego ponad 90 proc. w garażach podziemnych. Tereny zielone mają stanowić 6,7 tys. mkw. powierzchni całej inwestycji.