Zaglądamy na budowę stacji Warszawa Zachodnia

Trwają prace budowalne na stacji Warszawa Zachodnia realizowane przez Budimex dla PKP PLK. Generalny wykonawca, w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 5.1–13 i POIiŚ 6.1–22) jest odpowiedzialny za przebudowę stacji oraz realizację komory podziemnej dla przyszłego przystanku tramwajowego pod dworcem kolejowym.

Prace trwają w mimo okresu zimowego. Na budowie pracuje obecnie 70 podwykonawców i dostawców, 500 osób i 150 jednostek sprzętu. Budimex przeprowadził już roboty obejmujące m.in. niezbędne rozbiórki istniejących budynków, demontaże oświetlenia oraz przełożenia kolizji instalacji podziemnych. Trwają obecnie prace związane z przebudową peronów i budową nowego przejścia na poziomie +1 nad peronami. Funkcjonuje tymczasowe dojście do peronu 8 linii obwodowej – przesunięta została także o 200 m pętla autobusów ZTM na ulicy Tunelowej.

W ramach kontraktu Budimex zajmie się kompleksową przebudową około 30 km torów, 130 rozjazdów i sieci trakcyjnej. Powstaną także nowe perony, a zadaszona hala dworcowa zostanie zmodernizowana tak, aby zapewnić pasażerom bardziej komfortowe warunki podróży - Przebudowa Warszawy Zachodniej to jedna z najbardziej ambitnych koncepcji infrastrukturalnych na kolei ostatnich lat – mówi Artur Popko, Wiceprezes Budimeksu. Węzeł Warszawa Zachodnia wprowadza i wyprowadza cały ruch kolejowy od strony południowej i Zachodniej do stolicy a prace wykonujemy cały czas pod czynnym ruchem kolejowym – dodaje Artur Popko.

Generalny wykonawca przystąpił do prac przygotowawczych, w ramach których zajął się m.in. budową przejazdu technologicznego między peronami 2 i 7, wykonywaniem pali fundamentowych pod posadowienie kładki dla pieszych na peronie 2 i 7 oraz robotami związanymi z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na ul. Tunelowej. W ostatnim czasie na budowie trwały także prace związane z przygotowaniem tymczasowego dojścia do peronu 8, budową: tymczasowej pętli autobusowej, murów dla ścian szczelinowych oraz demontaże związane z budową peronów.

Warszawa Zachodnia to strategiczna pod względem ruchu pasażerskiego stacja w Polsce o średniej dobowej przepustowości wynoszącej około 1000 pociągów pasażerskich, aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych, WKD oraz KM, a także towarowych. Z tej najpopularniejszej w naszym kraju stacji kolejowej, codziennie korzysta około 60 tysięcy osób, a liczba ta będzie się sukcesywnie zwiększać i według najnowszych prognoz ma osiągnąć poziom 120 tysięcy do roku 2030. Trwająca modernizacja realizowana przez Budimex w ramach projektu pn. „Prace na linii średnicowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą” to jedna z najbardziej strategicznych realizacji kolejowych w Polsce ostatnich lat.

Przebudowa węzła Warszawa Zachodnia potrwa do 2023 roku. Nowy układ torowy i peronowy możliwi przejazd pociągów z linii obwodowej na linię radomską i stworzenie bezpośrednich połączeń Piaseczno – Legionowo i Legionowo – Lotnisko Chopina. Powstanie także bezpośrednie przejście dla pasażerów łączące linię średnicową z linią obwodową.