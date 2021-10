Zaglądamy na plac budowy Global Office Park w Katowicach

Pierwszy realizowany na tak dużą skalę projekt wielofunkcyjny na Śląsku, Global Office Park, wchodzi w kolejną fazę realizacji. Zaglądamy na plac budowy.

REKLAMA

Inwestycja Cavatina Holding, która już góruje nad centrum Katowic, wchodzi w kolejną fazę realizacji.

Aktualnie na terenie kompleksu w najbardziej spektakularnej części inwestycji – budynkach A1 i A2 – rozpoczęto właśnie prace przy wykonaniu korony obu wież.

Wkrótce będzie można podziwiać jej oryginalną elewację.

Global Office Park to nowoczesny kompleks typu mixed-use składający się z części biurowej, usługowej i mieszkaniowej.

Global Office Park to nowoczesny kompleks typu mixed-use składający się z części biurowej, usługowej i mieszkaniowej. Dwie wieże, w których znajdować się będą biura to 25-piętrowe budynki o łącznej powierzchni 55,2 tys. mkw. W trzeciej wieży znajdować się będą mieszkania na wynajem od Resi Capital. Podstawą wszystkich trzech wieżowców będzie pięciokondygnacyjne podium z miejscem dla gastronomii, punktami usługowymi czy sklepami.

Aktualnie na terenie kompleksu w najbardziej spektakularnej części inwestycji – budynkach A1 i A2 – rozpoczęto właśnie prace przy wykonaniu korony obu wież.

Przeczytaj także >> Krajobraz Katowic dopełnił nowy biurowiec. Obiekt spod kreski AiR Jurkowscy oddany do użytku

Deweloper niebawem zdemontuje także zewnętrzne windy towarowe oraz ostatni dźwig wieżowy. Pozwoli to na rozpoczęcie prac przy zamykaniu fasady. Warto również wspomnieć, że na ukończeniu są już niemal wszystkie instalacje wewnętrzne, które zostały wykonane w 90%.

W tym samym czasie rośnie trzeci z wysokich budynków (B), w którym powstaną mieszkania na wynajem. Zakończono już konstrukcję żelbetową na poziomie +2 i +3.

Global Office Park zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki w Katowicach. To pierwszy realizowany na tak dużą skalę projekt wielofunkcyjny na Śląsku. Wieże biurowe liczące po 25 pięter i 104 m wysokości, zapewnią dostęp do wysokiej klasy powierzchni do pracy. Budynek mieszkaniowy zaoferuje zaś 670 mieszkań o zróżnicowanym metrażu.

Część mieszkalna jak i część biurowa będą mieć dostęp do stref zieleni i relaksu stworzonej na tarasach zajmujących aż 2,3 tys. mkw. powierzchni. Prace przy budowie rozpoczęły się w 2019 r., a ich zakończenie planowane jest na II kwartał 2022 r.

Wszystkie budynki biurowe GOP będą certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Oddany już do użytku budynek C otrzymał już ten certyfikat, wieże są w trakcie procedury weryfikacyjnej. Aby zapewnić najemcom maksimum komfortu w post pandemicznej rzeczywistości, deweloper postanowił wszystkie swoje biurowce certyfikować także w systemie WELL Health-Safety Rating. Cały wybudowany już portfel inwestycji Cavatiny w maju otrzymał potwierdzenie certyfikacji. Kolejne budynki są poddawane tej procedurze wraz z ich ukończeniem.

Katowicka inwestycja Cavatina Holding swoją lokalizacją, designem oraz dobranym mixem funkcji przyciąga najemców. Na rok przed oddaniem wież biurowych do użytku poziom wynajmu sięgał już przeszło 50%. Najemcami biurowców będą między innymi takie marki jak ING Tech, Hyland czy UPC.