Zaglądamy na plac budowy stacji Warszawa Zachodnia

Praca na budowie stacji Warszawa Zachodnia wre. Budimex S.A. rozpocznie niebawem rozbiórkę peronów 7 i6 oraz sąsiadujących z nimi torów. Trwają również prace związane z budową kładki.

Na budowie pracuje obecnie ponad 70 podwykonawców i dostawców, 550 osób i 150 jednostek sprzętu.

Wykonawca przygotował już podpory nowego przejścia nad peronami.

Trwają prace związane z budową kładki. W połowie kwietnia rozpocznie się nasuwanie na konstrukcje elementów kładki.

W ciągu najbliższego miesiąca rozpocznie się rozbiórka zamkniętych już peronów 7 i 6 i sąsiadujących z nimi torów.

By wybudować szersze przejście podziemne rozebrany/burzony będzie fragment obecnego przejścia od strony ul. Tunelowej. Powstanie konstrukcja nowego – szerszego – tunelu oraz trzech peronów – w tym również jednego dodatkowego. Od początku kwietnia pasażerowie dojdą do peronu 5 nową trasą od strony Woli. Czas dojścia nie zmieni się w stosunku do obecnej drogi do peronu 7.

Aby skrócić czas dojścia do czynnych peronów od strony Woli, uruchomiliśmy dla podróżnych sześciomiejscowego elektrycznego Budimeleksa, kursującego między pętlą autobusową na ul. Tunelowej a peronem 8 Warszawy Zachodniej (linia obwodowa). Przejazd skraca czas z 15 minut (w wersji pieszej) do 2-3 minut meleksem. Z transportu skorzystało już blisko tysiąc pasażerów.



- Trwają prace związane z budową kładki. Kolejne elementy konstrukcji stalowej są przywożone z wytwórni i scalane na miejscu. ​Przygotowana jest konstrukcja, która umożliwi wepchnięcie nam tej kładki na perony. ​Na poszczególnych peronach przygotowywane są podpory kładki, ale kładka to nie tylko to co widzimy, ale również jej posadowienie. Znajdujemy się tutaj w bardzo skomplikowanych warunkach gruntowych w związku z czym musieliśmy dla przygotowania podpór wykonać blisko 7 kilometrów pali fundamentowych pod ziemią." - mówił Jakub Konkiewicz, Dyrektor Kontraktu.



Warszawa Zachodnia to największa w Polsce stacja pod względem liczby kursujących pociągów. Średnio na dobę przejeżdża przez nią około 1000 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych.