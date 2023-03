Zaha Hadid Architects i futurystyczny projekt. Muzeum Science Fiction będzie otwarte w tym roku

Chendgu to stolica syczuańskiej kuchni, pand, brokatu, ale także literatury science fiction. Własnie w tym chińskim mieście powstaje Muzeum Science Fiction. Jak przystało na pracownię Zaha Hadid Architects wizja muzeum jest futurystyczna.

Chengdu jest stolicą prowincji Syczuan w południowo-zachodnich Chinach i… syczuańskiej kuchni. Miasto słynęło również z produkcji jedwabnego brokatu, stąd dawna nazwa Jincheng – Brokatowe Miasto. Dziś Chengdu odwiedzają nie tylko miłośnicy pikantnej kuchni, ale turyści chcący podziwać na żywo pandy, bo tu znajduje się ich rezerwat.

Dziś 20-milionowe miasto staje się ważnym światowym centrum innowacji naukowych i badań. Nie każdy wie, ale miasto okrzyknięto chińską stolicą literatury science fiction. Od 1979 r. ukazuje się w Chengdu czasopismo „Science Fiction World”, które uznaje się za najpopularniejszy tego typu periodyk na świecie. Nic zatem dziwnego, że władze Chengdu postanowiły wybudować w mieście Muzeum Science Fiction.

Futurystyczne muzeum unosi się nad jeziorem

Muzeum Science Fiction w Chengdu zlokalizowano nad jeziorem Jingrong. Pracowni Zaha Hadid Architects zależało na integracji bryły z krajobrazem, a także z miastem. Liczne ciągi zaprojektowane dla pieszych rozciągają się od miasta i sąsiedniej stacji metra przez otaczający park aż do serca budynku.

Bryła muzeum z płynnym kształtem dachu wydaje się unosić nad jeziorem. Mgławice, czyli gigantyczne chmury, które przybierają dziwne kształty w przestrzeni, zainspirowały projektantów do kształtu muzeum.

We wnętrzu postawiono na maksymalną elastyczność, tak aby możliwe było organizowanie różnych wystaw, konferencji i eventów. Na 59 tys. mkw. powierzchni Chengdu Science Fiction Museum znajdą się m.in. liczne przestrzenie wystawiennicze, teatr, sala konferencyjna i punktu usług.

Centralne atrium zostało dobrze doświetlone, dzięki przeszklonemu dachowi, zaś duże okna zapewniają widok na spektakularną górę Xiling. Architekci chcieli w ten sposób połączyć wnętrze muzeum z otoczeniem.

Muzeum Science Fiction spełnia najwyższe standardy trzech gwiazdek Chińskiego Programu Budownictwa Ekologicznego. Wśród zielonych rozwiązań postanowiono zastosować m.in. wentylację hybrydową, fotowoltaikę i system gospodarowania wodą deszczową

Obecnie trwają prace budowlane, ale Muzeum Science Fiction w Chengdu zostanie otwarte na jesieni 2023 r. Właśnie w nowym obiekcie odbędzie się The World Science Fiction Convention – najstarszy i największy zjazd miłośników fantastyki, organizowany co roku w innym mieście. Znając ekspresowe tempo budowy Chińczyków, wszystko wskazuje, że w październiku br. do Chengdu zjadą fani science fiction.