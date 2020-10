Zaha Hadid Architects z niezwykłą inwestycją na karaibskiej wyspie. W duchu ekologii i przy zastosowaniu nowoczesnych technologii

Zaha Hadid Architects wraz z pracowniami AKT II i Hilson Moran Partnership zaprojektowała niezwykłą inwestycję na karaibskiej wyspie Roatán. Powstanie tu modułowy kompleks składający się z prefabrykowanych domów o dachach charakterystycznych dla architektury Hondurasu. Ma być lokalnie i ekologicznie.

REKLAMA

W projekcie postawiono na lokalne materiały, rzemieślników i produkcję, tak aby wspierać gospodarkę regionu. Wykorzystano charakterystyczną dla tego regionu tradycję budownictwa drewnianego.

- Projekt kładzie nacisk na zrównoważony rozwój. Wyspa Roatán jest już znanym miejscem turystycznym. Nasza inwestycja Roatán Próspera wzmocni i zróżnicuje lokalną gospodarkę, tworząc domy definiowane przez ich środowisko naturalne - podkreśla Erick A. Brimen, dyrektor generalny Honduras Próspera LLC.

Lokalnie, ekologicznie i inteligentnie

System modułowy projektu opiera się na wykorzystaniu trwałego drewna pozyskiwanego z certyfikowanych lasów na Hondurasie. Drewno będzie poddawane lokalnej obróbce. Co ciekawe, zastosowanie lekkiego drewna umożliwi wykonanie fundamentów poza miejscem budowy, co ograniczy ingerencję w naturalny teren i zapewni maksymalną ochronę rodzimej flory i fauny. W projekcie postawiono na rozwiązania pasywne. Moduły są zaprojektowane tak, aby zminimalizować zużycie energii. Zacieniają się, ale są przy tym otwarte i zorientowane w kierunku morskiej bryzy - tak aby w pełni wykorzystać naturalne chłodzenie. Zadaszenia na domach ukształtowano w optymalny sposób, aby w razie potrzeby mogły pomieścić panele fotowoltaiczne.

Architekci zaprojektowali inteligentne połączenia drewniane w modułach, które pozwalają na szybki montaż i demontaż, ale również umożliwiają rekonfigurację miejsca zamieszkania lub recyklingu dowolnego elementu zestawu modułowego.



Wykorzystując oprogramowanie do projektowania parametrycznego opracowane przez grupę Computational and Design Group w Zaha Hadid Architectes oraz zespół Computational Engineering Team z AKT, każdy z mieszkańców kompleksu będzie miał możliwość dostosowania rozmiaru i układu własnego modułu na specjalnie dedykowanej platformie. Ma być na tyle elastycznie, aby mieszkańcy mogli współtworzyć nawet wspólne moduły takich jak np. plac zabaw dla dzieci. Platforma umożliwia również wybór wbudowanych modułów mebli i aranżacji przestrzennych dostosowanych do indywidualnego stylu życia i własnych preferencji.