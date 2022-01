Zaha Hadid Architects zaprojektowali niezwykłą przestrzeń publiczną w… suchej fosie

Niedaleko centrum Nikozji architekci z Zaha Hadid Architects zaprojektowali dwupoziomową przestrzeń miejską osadzoną wśród zabytkowych fortyfikacji i z parkiem miejskim w… suchej fosie.

Architekci z pracowni Zaha Hadid Architects zaprojektowali Eleftheria Square jako główne miejsce spotkań mieszkańców Nikozji. Miasto z jednej strony dzielą masywne weneckie fortyfikacje, które odseparowują stare miasto od jego współczesnych dzielnic z drugiej – tzw. Zielona Linia, wyznaczająca granicę pomiędzy zamieszkaną przez Greków częścią miasta, a terenami, na których mieszka ludność pochodzenia tureckiego. Zadanie stojące przed architektami było zatem niezwykle odpowiedzialne: stworzenie takiego projektu przestrzeni, który byłby w stanie zjednoczyć podzieloną stolicę.

Park w suchej fosie

Architekci zaprojektowali plac, jako początkową fazę znacznie większego planu urbanistycznego, który ma być katalizatorem zjednoczenia stolicy. Plac Eleftheria Square położony jest nieopodal centrum miasta i sąsiaduje ze wspomnianymi weneckimi murami, na które zapewnia niezakłócony widok oraz suchą fosą otaczającą miasto, która została udostępniona do użytku publicznego. Renowacja placu obejmowała rozległe wykopaliska archeologiczne, a także prace naprawcze i związane z ochroną zabytkowych murów.

W obszarze fosy powstały nowe place miejskie, ogrody oraz promenady, wzdłuż których nasadzono palmy. Nowa fosa po metamorfozie ma potencjał stać się zielonym orbitalnym parkiem otaczającym miasto. ZHA przedstawili bowiem propozycję, aby nowe tereny zielone rozszerzyć wzdłuż starożytnych murów miejskich, otaczając nimi całą Nikozję, łącząc w ten sposób społeczności zamieszkujące miasto.

W trosce o zabytkowe mury, środowisko i bezpieczeństwo sejsmiczne

Przeobrażona w park miejski fosa została zaprojektowana z uwzględnieniem zachowania średniowiecznych murów weneckich fortyfikacji w dobrym stanie. Nawierzchnię fosy stanowią granitowe płyty z otwartymi spoinami, które tworzą pasywny system odprowadzania wody deszczowej. Nowo posadzone drzewa równoważą w naturalny sposób poziom wód gruntowych i ograniczają erozje fundamentów średniowiecznych murów.

Będący największym placem miejskim w Nikozji, Eleftheira Square został zaprojektowany z myślą o organizacji wydarzeń publicznych i festiwali. Zaha Hadid Architects stworzyli dwupoziomową przestrzeń, podnosząc topografię fosy i tworząc na wyższym poziomie most, łączący się z otaczającą plac ulicą. Most i kolumny nośne wyrzeźbiono w betonie, przy czym każda z kolumn w podstawie przekształcia się płynnie w siedzisko. Co istotne, konstrukcja została zaprojektowana tak, aby zapewnić integralność strukturalną w aktywnym sejsmicznie obszarze jakim jest Cypr.