Zajezdnia Wrocław już gotowa. Architekturą nawiązuje do historycznej zabudowy

Zajezdnia Wrocław to inwestycja zrealizowana na obszarze historycznego układu urbanistycznego Przedmieścia Odrzańskiego, w pobliżu zabytkowej zajezdni tramwajowej. Architekturą nawiązuje do historycznej zabudowy.

Budynek Zajezdni Wrocław położony na wrocławskim Nadodrzu otrzymał pozwolenie na użytkowanie.

Budowa wystartowała na początku września 2019 roku, a wczesną wiosną tego roku w nowym budynku przy ul. Krętej we Wrocławiu zakończyły się ostatnie prace wykończeniowe.

Budynek powstał w pobliżu zabytkowej zajezdni tramwajowej, w historycznej tkance miejskiej. Stąd właśnie jego nazwa i architekturą nawiązuje do dziewiętnastowiecznej zabudowy.

W zgodzie z tradycją

– Lokalizacja jest oczywiście mocnym atutem Zajezdni Wrocław – blisko centrum, w pobliżu parków, w sercu atrakcyjnej dzielnicy z ciekawą historią, ze świetnie zachowaną dawną architekturą. Projekt musiał oczywiście uwzględniać walory tego miejsca i nawiązywać do jego charakteru. Jestem przekonany, że Zajezdnia Wrocław znakomicie uzupełnia zabudowę w tej części Nadodrza, a jednocześnie tworzy nową jakość. Mamy duże doświadczenie w realizacji inwestycji zlokalizowanych w historycznej tkance miejskiej – podkreśla Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska, dewelopera, który zrealizował Zajezdnię Wrocław.

Wnętrza nawiązujące do sąsiadztwa budynku

Części wspólne zostały wykończone w podwyższonym standardzie, z wykorzystaniem materiałów takich jak klinkier, gres, metal i drewno. Dodatkowo, w holach ustawiono industrialne meble. Unikatowym pomysłem na ozdobienie budynku jest fototapeta z motywem tramwaju – bezpośrednie nawiązanie do sąsiedztwa.

– Zarówno materiały użyte do wykończenia wnętrz, jak i te elewacyjne, nawiązują do klimatu architektonicznego okolicy. Uzyskaliśmy elegancki i oryginalny efekt – mówi Cezary Grabowski. Jedno z wejść do budynku prowadzi przez duży hol, w którym znajduje się recepcja. W Zajezdni Wrocław zaplanowano również Klub Mieszkańca, który został wyposażony w rzutnik, ekran oraz wygodne fotele, a do tego kompaktowy aneks kuchenny oraz barek z hokerami.