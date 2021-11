Zakończono II etap ekologicznej inwestycji w Warszawie

W Warszawie zakończyła się budowa drugiego etapu projektu Ursus Centralny. W ramach samowystarczalnego osiedla powstanie plac miejski z komercyjnym pasażem, budynki z zielonymi ścianami i systemami do podlewania zieleni szarą wodą.

Ronson Development zakończył kolejny etap warszawskiego projektu Ursus Centralny. Inwestycja powiększyła się o dwa budynki. Etap 2A, zrealizowany przez generalnego wykonawcę – Karmar S.A., otrzymał już pozwolenie na użytkowanie.

Ze względu na swoją skalę, osiedle tworzy tkankę miejską. W ramach inwestycji powstaje plac miejski z pasażem komercyjnym, który zostanie oddany miastu.

W Ursusie Centralnym powstają zielone ściany, zaplanowane są m.in. systemy wody szarej do podlewania zieleni wspólnej, zewnętrzne miejsca parkingowe do ładowania aut elektrycznych.

– Zaprojektowane wieloetapowo osiedle Ursus Centralny od dobrych kilku kwartałów utrzymuje się w czołówce naszych inwestycji pod względem sprzedaży. Klienci doceniają jakość realizacji, jej stosunek do ceny, samowystarczalny charakter osiedla, jego lokalizację, ale też wdrażane tam rozwiązania proekologiczne – mówi Boaz Haim, Prezes Ronson Development.

Tworzona tkanka miejska

– Skala osiedla sprawia, że w Ursusie tworzymy tkankę miejską. Zależy nam, aby rozbudowywać dzielnicę i uatrakcyjniać okolicę naszej inwestycji. Od ulicy Silnikowej powstanie plac miejski wraz z pasażem komercyjnym, który po zakończeniu realizacji inwestycji, przekażemy na rzecz miasta. Opracujemy także koncepcję terenu, który zostanie przeznaczony pod stworzenie Dzielnicowego Domu Kultury.

Rozwiązania ekologiczne

Ursus Centralny, podobnie jak wszystkie inwestycje RONSON Development, został zaprojektowany z myślą o harmonijnym połączeniu potrzeb ludzi z koniecznością ochrony środowiska. – Bardzo mocny akcent stawiamy na rozwiązania ekologiczne. To nasza cegiełka dokładana do troski o klimat, ale też w efekcie realne udogodnienia dla klientów, począwszy od obniżenia kosztów utrzymania mieszkań – mówi Karolina Bronszewska, członek Zarządu, dyrektor marketingu i innowacji Ronson Development.

W Ursusie Centralnym powstają zielone ściany – pnącza na elewacji, które znacząco obniżają poziom CO2 w powietrzu, zaplanowane są systemy wody szarej do podlewania zieleni wspólnej, zewnętrzne miejsca parkingowe do ładowania aut elektrycznych, stojaki na rowery, a miejsca ogólnodostępne są oświetlane przy użyciu żarówek LED. – Bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do kwestii ekologii i innowacji. Po pierwsze dlatego, że budujemy mieszkania dla wielu pokoleń. Po drugie dlatego, że tworzymy tkankę miejską, która ma być przyjazna dla człowieka. Stąd wielki nacisk na zieleń – mówi Karolina Bronszewska. – W naszych projektach zieleń pojawia się wszędzie tam, gdzie to możliwe, choćby na rampach przy wjeździe do garażu, jak ostatnio właśnie w etapie 2A Ursusa.

Ekologia na placu budowy