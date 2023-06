Zakrzówek otwarty. Oto 50 ha parku w dawnym kamieniołomie

Zalew Zakrzówek w Krakowie to jedno z ulubionych miejsc mieszkańców stolicy małopolski. Właśnie oddano do użytku park, który stworzono na terenie dawnych kamieniołomów wapienia.

Po kilku latach rewitalizacji Park Zakrzówek w Krakowie już dostępny dla mieszkańców. Ten wyglądem przypominający chorwackie wybrzeże rejon znajduje się w południowej części miasta. Zalew Zakrzówek powstał w 1990 roku po zalaniu starego kamieniołomu wapienia. Woda ma tu niesamowicie turkusowy kolor, dzięki złożom wapienia, który tu kiedyś wydobywano. Maksymalna głębokość zbiornika to około 32 metry.

Park Zakrzówek liczy ponad 50 ha, a wraz z przyległym terenem to około 100 ha zielonej przestrzeni praktycznie w samym centrum miasta. Co znajdziemy w nowym parku? Powstały tutaj ścieżki biegowe przeznaczone zarówno dla profesjonalistów, jak i początkujących biegaczy. Zakrzówek to również duże możliwości dla rowerzystów, czy wspinaczy, którzy wyjątkowo chętnie korzystają z tego terenu. Znajdziemy tu również m.in. stoły do ping-ponga, strefy workout, ścianki wspinaczkowe czy strefę do grillowania.

Niewątpliwie ważnym elementem tej przestrzeni jest przygotowane dla krakowian, pierwsze tego rodzaju, ogólnodostępne kąpielisko. Przygotowane zaplecze pozwala na korzystanie z tej atrakcji przez wszystkich. Powstałe na tafli zbiornika ażurowe baseny mają różną głębokość, dając możliwość kąpieli zarówno osobom potrafiącym, jak i niepotrafiącym pływać, w tym najmłodszym krakowianom, którzy mają do dyspozycji basen o głębokości 40 cm. Dla wprawnych pływaków kąpielisko oferuje baseny o głębokości 3,5 m.

Pływające pomosty to również miejsce na spacer. Można się z nich dostać w różne rejony parku, a korzystanie z nich możliwe będzie przez cały rok. Park Zakrzówek oprócz kąpieliska oferuje infrastrukturę, dzięki której jest miejscem rekreacji o każdej porze roku.

W chwili obecnej ostatnie prace toczą się jeszcze przy dużym zbiorniku przy Centrum Sportów Wodnych, które już za moment stanie się bazą dla nurków oraz profesjonalistów.