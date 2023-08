Zalew Starganiec już po rewitalizacji. Jest pomost, altany i boiska do plażówki

Rewitalizacja katowickiego zalewu Starganiec dobiegła końca. Uroczyste otwarcie obiektu odbędzie się 26 sierpnia.

Zalew Starganiec w Katowicach jest już po rewitalizacji.

Inwestycja kosztowała 7 mln zł.

W ramach rewitalizacji zagospodarowano i uporządkowano teren wokół stawu. Najważniejszym punktem jest znajdująca się tu plaża. Uzupełnia ją pomost – częściowo stały, a częściowo pływający (równoległy do ścieżki pieszej). Wytyczone zostały ścieżki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy mogą wypoczywać na leżakach czy ławkach, są także altany piknikowe. Na miejscu powstały również dwa boiska do siatkówki plażowej.

Teren stawu oświetlony jest lampami solarnymi. Zamontowano również monitoring. Wyznaczone zostały: miejsca dla foodtracków, strefa toalet przenośnych, a także wymieniono nawierzchnię parkingu.

Przy stawie pojawiła się także nowa roślinność. W linii lasu pozostawiono stare drzewa. Zasadzone zostały wielopiętrowe rośliny rodzime i miododajne, a także starodawne odmiany drzew owocowych.