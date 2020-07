"Zamek" w Puszczy Noteckiej. Zarzuty usłyszy architekt i urzędnicy

"Zamek" w Puszczy Noteckiej powstawał na chronionym obszarze Natura 2000. Śledczy uznali, że pozwolenie na jego budowę wydano z naruszeniem prawa - podaje polsatnews.pl.

Inwestorem najsłynnieszego dziś "zamku" w Stobnicy jest poznańska spółka D.J.T. Początkowo inwestor planował obiekt hotelowy, później zmienił charakter obiektu na mieszkalny. Obiekt w Puszczy Noteckiej nawiązuje stylem do średniowiecznych zamków. Budowla liczy 14-kondygnacji i ma kilkudziesięciometrową wieżą. Stan zaawansowania inwestycji to ok. 90 proc.

Jak podaje polsatnews.pl, w toku śledztwa ustalono, że inwestycja w Stobnicy zagraża środowisku i powstała wbrew przepisom ustawy o ochronie przyrody na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków. Śledczy przesłuchali m.in. inspektorów Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Obornikach, funkcjonariuszy Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Obornikach, osoby reprezentujące inwestora oraz architekta i głównego projektana inwestycji. Podejrzewanym mają zostać postawione zarzuty dotyczące m.in. przestępstw urzędniczych, takich jak nadużycie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, a także przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przeciwko środowisku.