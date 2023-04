Zamiast biurowca Siemensa, będą mieszkania. Tak zmieni się budynek przy Piotrkowskiej 96 w Łodzi

Pracownia 3DArchitekci otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę "Kamienicy Siemensa" przy ul. Piotrkowskiej 96 w Łodzi. Projekt zakłada adaptację dawnego biurowca Siemensa na budynek mieszkalny z usługami w parterze.

Dawny biurowiec Siemensa przy ul. Piotrkowskiej 96 ma zostać przekształcony w budynek mieszkalny z usługami w parterze.

Inwestor otrzymał już pozwolenie na budowę.

Za projektem stoi pracownia 3DArchitekci prowadzona przez Jakuba Krzysztofika.

Jakub Krzysztofik: "W naszym projekcie postawiliśmy na zachowanie i odnowę stanu obecnego, bez spektakularnej nowej zabudowy".

Inwestor otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę "Kamienicy Siemensa" przy ul. Piotrkowskiej 96 w Łodzi. Za projektem stoi pracownia 3DArchitekci prowadzona przez Jakuba Krzysztofika.

Były już różne plany przebudowy tej nieruchomości, nawet dość śmiałe. W naszym projekcie postawiliśmy na zachowanie i odnowę stanu obecnego, bez spektakularnej nowej zabudowy. Widocznymi zmianami będzie jedynie nadbudowa budynku frontowego wraz z przebudową strychu, co pozwoli stworzyć tam dwupoziomowe apartamenty, a także dobudowa nowej kondygnacji jednej z oficyn – mówi Jakub Krzysztofik ze studia 3D Architekci.

Inwestor z łódzkim doświadczeniem

Metamorfozę zabytkowego gmachu planują ci sami inwestorzy, którzy stoją za gruntowną odnową innego łódzkiego zabytku – jeszcze do niedawna mocno zdegradowanej technicznie kamienicy Reinholda Finstera z 1891 r. na rogu ul. Kilińskiego i ul. Włókienniczej (ul. Kilińskiego 33). Dwuletni remont budynku przeprowadzony pod okiem konserwatora zabytków nadał mu nową świetność. Powstało w nim 80 nowoczesnych mieszkań, ale zachowano też zabytkowy: odsłonięto oryginalne cegły, odrestaurowano ościeża na klatkach schodowych, drewniane schody i zabytkowe barierki. Dzięki niezbędnym renowacjom udało się też uratować 130-letnią drewnianą bramę - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.

Kamienica z historią

Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 96 ma bogatą historię. Gmach wzniesiono w 1915 r. dla Towarzystwa Akcyjnego Polskich Zakładów Elektronicznych „Siemens”, zaś zaraz po drugiej wojnie krótko mieściła się w nim siedziba Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, która w 1946 r. przeniosła się do Warszawy. Wolny budynek na wiele lat zajęły redakcje łódzkich gazet: „Expressu Ilustrowanego”, „Dziennika Łodzkiego”, a także satyrycznej „Karuzeli". W tych czasach funkcjonował tam słynny Klub Dziennikarza, a do budynku przylgnęła obiegowa nazwa Domu Prasy, pod jaką identyfikowały go jeszcze w latach 80. XX w. przewodniki po Łodzi.