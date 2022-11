Zamiast bloku plac zabaw rodem z filmów Tima Burtona. Oto bajkowa kraina na warszawskich Bielanach

Przy ul. Frygijskiej na warszawskich Bielanach powstał niecodzienny plac zabaw. Architekci z pracowni LS-Project inspirowali się twórczością Tima Burtona i motywami z Alicji w Krainie Czarów. Co ciekawe, w tym miejscu miała powstać inwestycja deweloperska, którą zablokowały władze dzielnicy.

Warszawskie Bielany zaskoczyły placem zabaw i strefą dla seniorów przy ul. Frygijskiej.

Bajkowa i niecodzienna przestrzeń powstała w oparciu o dzieła wybitnego reżysera Tima Burtona.

Wykonawcą inwestycji jest firma Baobab Brandys sp. z o.o., a plac zaprojektowali architekci z biura projektowego LS-Project.

Urządzenia zabawowe wg indywidualnego projektu wykonała firma Braty i Kompany s.c. z Kościeliska.

Całkowity koszt strefy zamknął się w kwocie 1,9 mln zł.

W strefie dla dzieci znajdziemy m.in. zjeżdżalnię muchomor, zestaw integracyjny, zadaszoną piaskownicę motyl, biblioteczkę w kształcie „Domu Kapelusznika”, stół do gry w karty z krzesłami czy fotel „Królowej Kier”.

Oprócz placu zabaw w strefie przy ul. Frygijskiej powstało miejsce przeznaczone dla seniorów. Jest to drewniany taras z ławkami, stołami do gry, urządzeniami do ćwiczeń, całość osłonięta od placu zabaw szerokim pasem zieleni oraz trejażami, które w najbliższej przyszłości porosną bluszczem.

- Dzięki wspólnym działaniom mieszkańców i urzędu dzielnicy udało się zablokować deweloperskie zakusy, a zamiast kolejnego bloku powstała tutaj przepiękna strefa rekreacji. Dziękuje tu szczególnie mojemu zastępcy Włodzimierzowi Piątkowskiemu Włodzimierz Piątkowski i radnej dzielnicy Annie Czarneckiej za wsparcie tych działań – komentuje Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy.

Na placu pojawiła się również niewielka strefa edukacyjna z tablicami, na których znajdziemy rys historyczny oraz archiwalne fotografie osiedla Wrzeciono przygotowana przy współpracy z Bielańską Fototeką.

Strefa powstała w miejscu, gdzie wcześniej było 1264 mkw. nawierzchni z płyt betonowych i asfaltobetonu, fot. Urząd Dzielnicy Bielany

Strefa powstała w miejscu, gdzie wcześniej było 1264 mkw. nawierzchni z płyt betonowych i asfaltobetonu. Obecnie posadzono tam ponad 4300 roślin w tym m.in. perukowce, hortensje, migdałowce, tawuły, lilaki, krzewinki, orliki. Warto dodać, że jeszcze jakiś czas temu była realna szansa, aby w tym miejscu powstał kolejny budynek mieszkalny.