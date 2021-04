Zamiast osiedli - parki

Nie będzie kolejnych domów między ul. Centralną i Wycieczkową w Łodzi. To już kolejny teren, który miasto wycofuje ze sprzedaży.

- Dzisiaj kończymy dyskusję o możliwości budowy domów jednorodzinnych między ul. Centralną i Wycieczkową. Otóż nie będzie takiej możliwości. Teren dawnej szkółki ogrodniczej pozostanie takim, jaki jest – zielonym, w który nie będziemy ingerować inwestycjami. Jeśli mieszkańcy widzą w tym miejscu jakieś parkowe udogodnienia, typu ławki, kosze, miejsce na pikniki, to oczywiście mogą takie powstać, ale bez ingerencji w zieleń, tak aby zachować tu jak najbardziej naturalny charakter – mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łodzi.

Wpływ na decyzję mieli oczywiście łodzianie. Najpierw, szukając kompromisu, miasto zmniejszyło teren planowany pod zabudowę o około połowę. Na koniec rozmów, miasto zorganizowało jeszcze głosowanie w platformie Vox Populi, które okazało się formalnością. Zdecydowanie zwyciężyła opcja zostawić teren takim, jaki jest. Z ponad 11 tysięcy głosów, tylko niewiele ponad 600 było za budową tutaj w jakiejś formie domów.

- To kolejny już teren, w którym rezygnujemy ze sprzedaży pod domy jednorodzinne. Wcześniej zdecydowaliśmy, że zamiast osiedli powstaną parki na Złotnie przy ul. Podchorążych 79 i w Andrzejowie przy ul. Relaksowej. To kolejny już teren, ale nie ostatni – mówi Pustelnik.

- Listę terenów, które wycofujemy już teraz z planów sprzedażowych uzupełniają działki przy ul. Olechowskiej i Konnej. Wszystkie pięć to zadrzewione nieruchomości, które pozostaną terenami zieleni. W przypadku ulicy Konnej, tak jak tutaj, przy Wycieczkowej, mamy do czynienia z dawnym terenem szkółki ogrodniczej. Jeszcze wcześniej była to siedziba wyścigów konnych, po których do dzisiaj, niestety, nic się już nie zachowało. Dla tego terenu, jeszcze dwadzieścia lat temu powstał plan miejscowy, który umożliwia budowę osiedla praktycznie na całości. Zamierzamy ten plan uchylić na jednej z najbliższych sesji – zapowiada Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ.

Na sesję trafią także projekty nowych uchwał. Będą to uchwały tworzące nowe parki przy ul. Wycieczkowej oraz przy Podchorążych oraz skwer przy ul. Relaksowej.

- Do rozstrzygnięcia pozostaje jedynie, jak będą się nazywały? Ten teren mieszkańcy nazywają zieloną ostoją, ale zaproponowali, aby uhonorować Stefana Rogowicza, naczelnika Wydziału Plantacji Miejskich, którego dzisiaj nazywalibyśmy zapewne Ogrodnikiem Miasta. Dokończył on budowę parku na Zdrowiu, zmodernizował Źródliska i 3 Maja oraz założył kilka nowych – mówi Riemer.