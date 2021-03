Zaniedbany stadion przemieni się w tętniące życiem wielofunkcyjne centrum

Na obrzeżach historycznego centrum Igławy architekci z pracowni Chybik+Kirstof Architects & Urban Designers zaprojektowali wyjątkowy obiekt, który ma pełnić istotne funkcje społeczno-kulturalne. Stary, zaniedbany stadion hokejowy przemienili w wielofunkcyjny miejski kampus sportowo-rekreacyjny.

Jihlava Multipurpose Arena, wielofunkcyjna arena jaka ma powstać w Igławie, będzie jednym z największych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Czechach. Jego budowa rozpocznie się jeszcze w 2021 roku, a zakończy w roku 2023. Obiekt powstanie w miejscu istniejącego obecnie miejskiego stadionu hokejowego wybudowanego w 1956 r., który niszczal od wielu lat. W ramach rewitalizacji zostanie rozbudowany o dwie dodatkowe bryły, które z istniejącymi już dwoma budynkami stworzą cztero-obiektowe centrum łączące różne funkcje. Znajdą się tutaj lodowisko, zlokalizowana na dachu bieżnia, siłownia, szkółka sportowa, a także funkcja hotelowa i sklepy.

Obiekt został pomyślany jako przestrzeń pełniąca funkcję publicznej platformy, otwartej dla różnych odbiorców, umożliwiający organizację lokalnych wydarzeń sportowych i kulturalnych i mający przede wszystkim tchnąć życie w od dawno zaniedbany obszar miasta. Publicznej funkcji nowego centrum sprzyja jego lokalizacja: obiekty sportowe są zazwyczaj zlokalizowane na peryferiach miast, w wypadku nowo powstającego centrum, sąsiaduje ono z parkiem i uniwersytetem, wpisując się w ciągłość ich przestrzeni.

Architekci zadbali o to, aby obiekt harmonijnie wpisywał się w kontekst, nie zakłócając istniejącej tkanki miejskiej, będąc jednocześnie architektonicznymi podwalinami pod swobodne interakcje i przemieszczanie się mieszkańców. Cztery oddzielne bryły centrum łączyć będą zlokalizowane między nimi chodniki i tereny zielone na świeżym powietrzu. Istniejący stadion przejdzie kompleksową rekonstrukcję, odnowiona zostanie również towarzysząca mu szkółka sportowa.

Dzięki przeprowadzonym zmianom budynki harmonijnie wpiszą się w charakter nowego obiektu – zarówno jego nowe funkcje, jak i estetykę. Sercem projektu będzie jednak budynek całkowicie nowy: zbudowana od zera monumentalna arena, która zarówno swoją formą, jak i materiałami wykorzystanymi do jej budowy nawiąże do historii miasta. Jej świetnie wyposażone w niezbędne technologie wnętrza będą pełnić funkcję lodowiska i przestrzeni do organizacji eventów, takich jak targi czy koncerty. Na dachu autorzy projektu zaplanowali bieżnię i przestrzeń rekreacyjną.

Owalną bryłę budynku wieńczyć będzie charakterystyczna fasada z powtarzającym się motywem czerwonych trójkątów, nawiązujących do charakterystycznych dachówek Igławy oraz nazwy miasta (która najprawdopodobniej wywodzi się od słowa jehla oznaczającego trójkątne kamienie znajdywane w korycie rzeki). Ten sam motyw odnajdziemy również na elewacjach pozostałych brył tworzących nowy obiekt. Obok głównej areny, na rogu skrzyżowania ulic, architekci zaprojektowali wyższy budynek, którego bryła, z uniesionym parterem, sprzyja spacerowiczom w tej części miasta. Budynek będzie pełnił funkcję hotelową, ale znajdą się tutaj również restauracja, siłownia, a także przestrzenie biurowe.