Zaniedbany teren pod wiaduktem przemienili w kolorową przestrzeń dla mieszkańców. To projekt MVRDV

MVRDV we współpracy ze StudioPOD przekształcili szereg zaniedbanych przestrzeni pod miejskim wiaduktem w Mumbaju w przestrzeń publiczną do spotkań i integracji mieszkańców. Apodyktyczny element betonowej infrastruktury przemienił się w przestrzeń służącą lokalnej społeczności.

One Green Mile w Mumbaju, fot. Suleiman Merchant

Projekt One Green Mile wprowadził do przestrzeni miejskiej 23-milionowej aglomeracji potrzebne udogodnienia i zieleń, poprawił mobilność, a także tworzy nową tożsamość wizualną miejsca. Projekt jest również bardzo istotny w dalszej perspektywie - One Green Mile może bowiem posłużyć jako punkt odniesienia, swoisty wzór wskazujący na właściwe podejście do zrównoważonego rozwoju indyjskiej metropolii i jej nieużywanej przestrzeni publicznych.

Nowa funkcja zaniedbanej przestrzeni

Wiadukt Senapati Bapat Marg jest częścią rozciągającej się na ponad 11 kilometrów Bombaju serii dróg głównych, przechodzących przez centrum miasta. Drogi nie tylko generują hałas w mieście, ale także tworzą barierę między sąsiadującymi obszarami miasta i ograniczają mobilność mieszkańców. Ulepszenie 800-metrowego odcinka ulicy biegnącego wzdłuż wiaduktu StudioPOD zlecił inwestor mających powstać w okolicy Nucleus Office Parks. Pracownia następnie zaprosiła do współpracy architektów z MVRDV do wspólnego stworzenia transformacji niewykorzystanej przestrzeni pod wiaduktem.

Kwestie profili ruchu i ulic oraz definiowania programu i identyfikacji grup docelowych projektu zajęło się StudioPOD. Architekci MVRDV rozwinęło zastane pomysły, projektując sinusoidalne niebieskie pasy, które pomogły stworzyć spójną tożsamość wizualną miejsca.

Dwuwymiarowe elementy wizualne "ożywają" za sprawą pagórkowatego, brukowanego krajobrazu, przemieniając się w trójwymiarowe doświadczenie przestrzenne, prowadząc użytkownika po przestrzeniach, pełniąc funkcję miejscowego wayfindingu.

One Green Mile w Mumbaju, fot. Suleiman Merchant

Przestrzeń została podzielona na publiczne "pokoje" o różnych funkcjach. Użytkownicy odnajdą tutaj między innymi siłownię, zacienioną część wypoczynkową, przestrzeń do występów na świeżym powietrzy, a także czytelnię.

Zrównoważona przestrzeń pełna zieleni

Ważną rolę w projekcie odgrywa zieleń, rozciągając się w zasadzie na całą przestrzeń. Roślinność pnie się na serii ekranów przesłaniających przestrzeń od strony sąsiadującej ulicy, obrasta łuk wejściowy, "rośnie" w murkach oporowych i donicach. Pełni przy tym kilka funkcji jednocześnie: sprzyja bioróżnorodności, chłodzi otaczające przestrzenie, a także tłumi hałas. Projekt objął również usprawnienie połączeń dla pieszych i rowerzystów: pojawiły się chodniki, ścieżki rowerowe i jasne, duże przejścia dla pieszych.

One Green Mile jest przykładem zrównoważonego podejścia do projektowania przestrzeni miejskich, opartego na gospodarce obiegu zamkniętego. Poprzez wykorzystanie zaniedbanej przestrzeni pod wiaduktem, również sam wiadukt zyskuje na wartości. Warto przy tym dodać, że projekt inżynierski przewidział magazynowanie i filtrowanie wody monsunowej, która następnie jest wykorzystywana do nawadniania roślin.