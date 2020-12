Zapewnienie bezpieczeństwa najemcom to najważniejsza aktywność w biurach w 2020 roku

Wprowadzenie technologii oczyszczania powietrza jonami, stale pracujący sztab odpowiedzialny za bezpieczeństwo, podniesiony poziom filtracji powietrza, sterylizatory kart wejścia, zmiany aranżacji wnętrz - rok 2020 był pracowity w Olivia Business Centre.

Ważnym obszarem, na którym koncentrowano się w Olivia Business Centre w 2020 roku jest zapewnienie bezpieczeństwa rezydentom. W krótkiej perspektywie jest to najistotniejsza aktywność, która ma spowodować, że firmy ze spokojem będą mogły podejmować decyzje o zakończeniu pracy w trybie zdalnym i home Office. Od II kwartału na terenie OBC wdrażana jest kompleksowa strategia zapewnienia bezpieczeństwa. Obejmuje ona szereg stopniowo uruchamianych inicjatyw i rozwiązań.

Najbardziej przełomowym jest zaimplementowana na przełomie listopada i grudnia technologia oczyszczania powietrza jonami, stosowana dotychczas w najbardziej prestiżowych obiektach świata, do których należy Biały Dom, Pałac Prezydencki w Abu Dabi, a także w prywatnych odrzutowcach Gulfstream.

- Instalowane urządzenia nasycają wszystkie powierzchnie najmu jonami, mającymi zdolność niszczenia wirusów, bakterii i innych patogenów w powietrzu wentylowanym do pomieszczeń. Proces oczyszczania powietrza odbywa się w trybie ciągłym w czasie przebywania ludzi w pomieszczeniu – wyjaśnia Krzysztof Król, odpowiedzialny za komunikację w Olivii.

W ramach strategii zapewnienia bezpieczeństwa rezydentów powołano stale pracujący sztab odpowiedzialny za bezpieczeństwo. W efekcie jego analiz, w częściach wspólnych budynków (windy, lobby, ścieżki dojścia do hal garażowych) zastosowane zostały aktywne powłoki tytanowe. Powłoka, której trwałość i działanie na powierzchniach to minimum 12 miesięcy, tworzy powierzchnie wolne od mikroorganizmów chorobotwórczych. Bakterie, grzyby (w tym pleśnie) oraz wirusy są likwidowane, a ich pozostałości rozkładane są na dwutlenek węgla oraz wodę.

Ponadto podniesiony został poziom filtracji powietrza z klasy G4 na F7 w centralach wentylacyjnych, co stanowi najwyższy dostępny obecnie poziom filtracji. Zainstalowano czujniki zanieczyszczeń LZO (Lotnych Związków Organicznych) i pyłów zawieszonych (PM). Dzięki temu możliwe jest monitorowanie czystości powietrza i w efekcie eliminowanie szkodliwych związków z zaciąganego z zewnątrz i dystrybuowanego wewnątrz budynków powietrza. Ponadto zainstalowane zostały systemy sterowania intensywnością wymiany powietrza na podstawie znajomości aktualnych wyników pomiaru CO2, co przyczynia się do znacznego podniesienia komfortu przebywania w miejscu pracy.

W ramach wdrażanej w Olivii Business Centre strategii przygotowano również dodatkowe rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników biur: zakupione zostały sterylizatory kart wejścia, zmieniono ustawienia wind, polegające na tym, że w trybie stand by kabina dźwigu pozostaje otwarta, dopuszczając do niej świeże powietrze.



Prace nad dostosowaniem biur do nowej rzeczywistości



Od początku wybuchu pandemii w Olivii prowadzone były również prace związane z aranżacją powierzchni najmu.