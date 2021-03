Zaprojektowany przez Jems budynek przyciąga najemców

Royal Wilanów to funkcjonujący od 2015 roku wielofunkcyjny budynek klasy A+ o nowocześnie zaprojektowanej przez pracownię JEMS powierzchni. Zlokalizowany w centralnej części warszawskiego Wilanowa wciąż przyciąga nowych najemców.

Hilti - firma oferująca kompleksowe usługi, sprzęt i oprogramowanie dla branży budownictwa na całym świecie przeniesie do Wilanowa swoją polską siedzibę i zajmie powierzchnię ponad 2.600 mkw. LUX MED otworzy w Royal Wilanów kolejną placówkę medyczną z dostępem do szerokiej oferty lekarzy specjalistów, a także badań diagnostycznych i profilaktyki. To następny etap rozbudowy oferty budynku o usługi z branży opieki zdrowotnej. Aktualnie działa tu przychodnia Medicover i zespół Office Doctor – oferujący innowacyjną na polskim rynku usługę w ramach autorskiego programu Grupy Capital Park – Biuro+, umożliwiającą najemcom całodzienny dostęp do lekarza i ratownictwa medycznego w miejscu pracy.

– Strategia inwestycyjna stawiająca na projekty wielofunkcyjne i miastotwórcze, okazała się być niezwykle skuteczna również w przypadku aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Royal Wilanów to typowy przykład projektu mixed-use, który świetnie poradził sobie w tym trudnym czasie – mówi Marcin Juszczyk, członek zarządu, CIO/CFO Grupy Capital Park. – Lokalizacja na granicy miasta, bliskość osiedli, dywersyfikacja najemców oraz kreowanie przestrzeni miejskich dla lokalnych społeczności powoduje, że takie obiekty - niezależnie od sytuacji rynkowej - mają stabilne przychody. Choć ze względu na swoją złożoność mogą być większym wyzwaniem analitycznym dla potencjalnych nabywców, to w naszej ocenie stanowią niższe ryzyko inwestycyjne niż projekty monofunkcyjne, których elastyczność w dostosowaniu oferty i funkcjonowania do czasowej sytuacji kryzysowej, jaką stanowi pandemia, jest znacznie mniejsza. W przypadku tej nieruchomości mimo niestabilności na rynku wciąż przyciągamy do siebie kolejnych najemców. Utrzymywaliśmy wysoki poziom komercjalizacji – 97 proc., a nowo zawarte umowy spowodowały, że na ten moment cała dostępna powierzchnia w Royal Wilanów jest już wynajęta – dodaje.

Kluczową rolę odegrała lokalizacja budynku w granicznej dzielnicy miasta, przy popularnej trasie Warszawa-Konstancin Jeziorna, poza ścisłym centrum oraz w otoczeniu Miasteczka Wilanów. W trakcie pandemii nabrała ona znaczenia ze względu na konieczność pozostawania w swoim miejscu zamieszkania. To właśnie dzięki temu przedstawiciele branży restauracyjnej, którzy działają w Royal Wilanów, po zniesieniu obostrzeń późną wiosną ubiegłego roku w krótkim czasie odzyskali swoich klientów. Ich ogródki i lokale szybko się zapełniły, a niektórzy najemcy notowali wręcz rekordowe obroty. Tymczasem w tradycyjnych obiektach, w dzielnicach typowo biurowych, lokale gastronomiczne wciąż mierzą się z konsekwencjami rosnącej popularności pracy zdalnej i mniejszą niż do tej pory liczbą potencjalnych klientów, pracujących stacjonarnie.