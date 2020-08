Zasilane zieloną energią centrum danych w Poznaniu. To jedna z największych inwestycji ogłoszonych na polskim rynku data center

Beyond.pl inwestuje w rozbudowę kampusu Data Center w Poznaniu. Zasilane zieloną energią centrum danych zwiększa 5-krotnie docelową moc, z 8MW do 42MW (megawat), a jego powierzchnia powiększa się niemal 4-krotnie.

Cztery kilometry od autostrady A2 łączącej Berlin z Warszawą, Beyond.pl rozpoczyna inwestycję, dzięki której kampus Data Center operatora staje się jednym z największych obiektów tego typu w Europie pod względem oferowanej powierzchni i mocy.

- Powierzchnia całkowita brutto urośnie z obecnych 12 tys. do 45 tys. mkw. Oznacza to, że po zakończeniu inwestycji będziemy dysponowali jedną z największych w centralnej Europie powierzchni kolokacyjnych. Pozwoli to nam obsłużyć rosnący popyt na usługi kolokacyjne i chmurowe – wylicza Michał Grzybkowski, Executive VP Technology w Beyond.pl.

Beyond.pl z nową mocą

Skalę inwestycji najlepiej oddaje całkowita moc kampusu, która zwiększa się aż o 34MW. Proporcjonalnie urośnie ona bardziej niż powierzchnia, ponieważ infrastruktura centrum danych jest przygotowywana do dostarczania mocy pod potrzeby kolokacyjne o wysokiej gęstości. Kampus zapewni klientom moc nawet do poziomu ponad 20KW w przeliczeniu na szafę serwerową, przy zachowaniu bardzo dużej efektywności energetycznej. To w połączeniu z docelową mocą na poziomie 42MW pozwoli Beyond.pl obsłużyć potrzeby infrastrukturalne najbardziej wymagających klientów – zarówno tych z Polski, jak i zza granicy.

- Zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię serwerową dynamicznie wzrasta. Potrzebują jej z jednej strony polskie przedsiębiorstwa, które z powodu pandemii przyśpieszyły lub uruchamiają projekty digitalizacji. Z drugiej strony, mówimy o wkraczających do Europy Centralnej dostawcach chmury, spółkach oferujących rozwiązania w modelu SaaS oraz dużych korporacjach szukających dostawców poza Europą Zachodnią. Beyond.pl już dziś pełni rolę podstawowego i zapasowego centrum danych dla przedstawicieli globalnych marek. Zapewniając taki sam, a często, lepszy poziom bezpieczeństwa fizycznego i infrastrukturalnego oraz ciągłości usług, jaki gwarantują obiekty działające na dojrzałych rynkach, jesteśmy dla tych graczy atrakcyjnym partnerem. Dodatkowo, nasza oferta jest bardzo konkurencyjna z uwagi na niższe koszty energii i pracy w porównaniu z rynkami zachodnimi – zwraca uwagę Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Zdaniem przedstawicieli operatora, dodatkowym atutem jest też miasto – świetnie skomunikowane z Berlinem i Warszawą oraz posiadające wysoko wykwalifikowaną kadrę IT. – Nasza strategicznie dobrana lokalizacja przekłada się na możliwość zoptymalizowania szybkości przesyłu danych. W przypadku Warszawy i Berlina są one takie same i wynoszą zaledwie 4 milisekundy – dodaje Wojciech Stramski.

Operator daje wybór

Przedstawiciele spółki deklarują, że neutralny komunikacyjnie kampus zapewniający łącza do ponad 20 operatorów telekomunikacyjnych, będzie spełniał wysokie standardy w obszarze bezpieczeństwa i oferował mix poziomów Rated, od 3+ do 4. Co to oznacza w praktyce?