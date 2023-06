Zatoka Sztuki wraca w ręce władz Sopotu. Tak obecnie wygląda budynek

Budynek słynnej Zatoki Sztuki w Sopocie wrócił w ręce miasta. Powstanie tam międzypokoleniowe centrum kultury z pracowniami, restauracja oraz sala koncertowo-konferencyjna. Jak podają władze miasta, dzierżawca doprowadził budynek do katastrofalnego stanu.

Zgodnie z prawomocnym wyrokiem spółka Art Invest miała opuścić i opróżnić nieruchomość przy ul. Mamuszki14 w Sopocie. Mimo wezwań, spółka nie wykonała postanowienia sądu. Nieruchomość opróżnił komornik. Jak podają władze Sopotu, budynek dawnej Zatoki Sztuki wymaga gruntownego remontu, odtwarzana jest jego dokumentacja, przywrócono media. Dach oraz balkony zostały całkowicie zniszczone i są obecnie wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa. Podobnie jak elewacja.

– Służby miejskie wykonały tytaniczną pracę za co im ogromnie dziękuję – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Spodziewaliśmy się, że budynek jest w złym stanie, ale po wejściu do środka, stan dewastacji przerósł nasze wyobrażenia. Budynek wyglądał na opuszczony w pośpiechu. W środku pozostawiono materace, łóżka, ubrania, rzeczy osobiste, jedzenie psujące się w chłodniach, nie było prądu, brudne garnki, stosy naczyń, brudna pościel. Dach był dziurawy, część pomieszczeń zalana, a wszystkie zawilgocone. Wywieźliśmy 10 kontenerów samych śmieci, nie mówiąc o wyposażeniu, które zabrał komornik.

Budynek był nieogrzewany całą zimę, pozbawiony wody i prądu. Konieczna była pełna inwentaryzacja, przywrócenie mediów, a także wykonanie obowiązkowych przeglądów – rocznych i pięcioletnich, które nie były przez dzierżawcę wykonywane. W ramach prac zainstalowano hydranty, naprawiona została centrala przeciwpożarowa, zlikwidowane wycieki wody. Naprawiono także zawory bezpieczeństwa w pomieszczeniu kotłowni z kotłem gazowym, a także zainstalowano oświetlenie awaryjne.

Bardzo zły stan techniczny budynku powoduje, że możliwości jego użytkowania są bardzo ograniczone, a prace muszą być prowadzone etapami. Prace remontowe i projektowe, które już trwają maja na celu przystosowania go do nowych funkcji.

– Chcemy, aby to miejsce wróciło do mieszkańców Sopotu, aby było centrum aktywności kulturalnej dla sopocianek i sopocian w różnym wieku, ale szczególne dla dzieci i młodzieży – wyjaśnia wiceprezydentka Sopotu – Zdecydowaliśmy, że od 1 lipca gospodarzem całego budynku przy Mamuszki 14 będzie Bałtycka Agencja Artystyczna BART. Wspólnie, także z udziałem Młodzieżowego Domu Kultury – opracowaliśmy program funkcjonalny. Zakłada on na parterze działalność gastronomiczną połączoną z możliwością prowadzenia warsztatów, wystaw i spotkań. Na piętrze ulokowane będą pracownie artystyczne, w tym m.in. sala ruchu, muzyczno – kompozycyjna, nowoczesnych technologii audiowizualnych, studio foto rysunek, malarstwo, tkactwo. Na ostatnim piętrze będzie powiększona sala koncertowa/konferencyjna. Likwidujemy całkowicie nielegalną funkcję hotelową.