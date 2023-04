Zatopiony w zieleni pawilon do jogi. Jest dyskretnie i kojąco

Bryła Centrum Jogi Kundalini powstała po to, by koić. Nie tylko poprzez odbywające się w jej wnętrzu praktyki, ale również dzięki pełnej zadrzewień działce. Architekci z pracowni Mili Młodzi Ludzie tak poprowadzili projekt, aby ukryć obiekt wśród zieleni i zminimalizować zbyteczne wycinki.

W podpoznańskim Przeźmierowie powstało Centrum Jogi Kundalini.

Kameralny pawilon zatopiony wśród drzew powstał w pracowni Mili Młodzi Ludzie.

Podczas budowy wycięto tylko jedno drzewo na potrzeby obiektu.

W Przeźmierzowie, na zachodnich przedmieściach Poznania, powstało Centrum Jogi Kundalini. Realizacja w formie dwóch skromnych, zatopionych w zieleni budynków powstała w pracowni Mili Młodzi Ludzie.

Większy z zaprojektowanych budynków to pawilon do jogi. Bryła składa się z dwóch części: wyższej z salą do praktyki oraz niższej z wejściem i przedsionkiem łączącym funkcję aneksu kuchennego i szatni wraz z toaletą i prysznicem. Mniejszy, bliźniaczy obiekt, mieści saunę i niewielki gabinet do masażu oraz miejsce noclegowe na antresoli. Pomiędzy nimi znajduje się zewnętrzny prysznic.

- O architekturze Centrum Jogi Kundalini w Przeźmierowie zadecydował nasz stosunek do zadrzewienia działki, charakterystycznego domu w sąsiedztwie i gospodarki cyrkularnej - mówią architekci z pracowni Mili Młodzi Ludzie.

Posadowienie budynków ma znikomy wpływ na system korzeniowy drzew dzięki zastosowaniu gruntowkrętów. Nieregularna, rozczłonkowana bryła pozwoliła zminimalizować wycinki. Opada ona w stronę domu, aby nie potęgować zacienienia jego wnętrz. Wyrazistość okapów i połaci domu ma swoje echo w kompozycji dachów Centrum. Te rozwiązania formalne sprawiają, że kompozycja bryłowa wygląda zupełnie inaczej z każdej strony z zewnątrz. Wewnątrz natomiast widać jedynie zieleń ogrodową - prywatne strefy terenu są poza zasięgiem wzroku gości Centrum. Szczególnym przypadkiem takiego kadrowania jest okno dachowe w mniejszym budynku, z widokiem na zbiegające się w górze pnie sosen. W obu budynkach okna dachowe, poza budowaniem nastroju, umożliwiają efektywne wietrzenie.

Płyty PIR wykorzystane jako izolacja termiczna budynku oraz deski elewacyjne (pozostałość po produkcji podłogowej deski warstwowej, opalane na miejscu) uniknęły losów odpadów przemysłowych. Fragment pnia jedynej, wyciętej sosny służy za zewnętrzne siedzisko dla gości Centrum.