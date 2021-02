Zbigniew Maćków opowiada o projektowaniu Nowego Targu we Wrocławiu

O historii projektowania wrocławskiego biurowca Nowy Targ opowiada architekt Zbigniew Maćków w filmie będącym pierwszą częścią kampanii Skanska, Urban Legends.

Architektura ma ogromną siłę oddziaływania na przestrzeń, ludzi i model życia kolejnych pokoleń. Dlatego tak ważne jest stworzenie odpowiednio przemyślanego projektu budynku, aby w naturalny sposób komunikował się z otoczeniem, mieszkańcami i jednocześnie nawiązywał do historii i specyfiki miejsca, w którym powstaje. Właśnie z takim zamysłem powstał wrocławski biurowiec Skanska – Nowy Targ.

Dziś budynki wymagają zmiany sposobu dotychczasowego myślenia o projektowaniu. Należy zacząć definiować je na nowo, wpisując się w kontekst miasta, uwzględniając historię i estetykę. Od samego początku projekt musi być dobrze przemyślany. Projektanci dzisiejszych biurowców muszą też brać odpowiedzialność za środowisko. Użyteczność i pozytywny wpływ budynku, zarówno na ludzi, jak i otoczenie, to kwestia niezwykle priorytetowa. Te kwestie zostały omówione w najnowszej kampanii edukacyjnej Skanska – Urban Legends.

Kampania ma na celu wyjaśnienie odbiorcom zamysłu i przybliżenie procesu realizacji inwestycji. Dzięki udziałowi architektów możliwe jest poznanie pierwszych etapów projektu i spojrzenie na niego od środka, oczami projektanta. Pierwszy odcinek serii dotyczy wrocławskiego biurowca Nowy Targ, który został zaprojektowany przez Pracownię Projektową Maćków. To siedmiokondygnacyjny budynek w samym centrum Wrocławia. Inwestycja jest zlokalizowana pomiędzy jednym z głównych węzłów komunikacyjnych pl. Dominikańskiego a turystyczną i rekreacyjną częścią miasta. Z budynku w kilka minut można dotrzeć do Rynku, Panoramy Racławickiej, Wyspy Słodowej i Ostrowa Tumskiego. Jest to pierwszy projekt biurowy Skanska z betonową fasadą. Budynek uzyskał certyfikaty Green Building, LEED Platinum oraz „Obiekt bez barier”, co świadczy o tym, że jest przyjazny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób odwiedzających go z małymi dziećmi.

Nowy Targ jest doceniany również w prestiżowych konkursach. W 2020 roku budynek został laureatem Nagrody Architektonicznej POLITYKI i zdobył najwięcej głosów w plebiscycie internautów. Biurowiec był także nominowany w międzynarodowym konkursie architektonicznym – The Plan Award 2020.