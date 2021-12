Zbiornik wodny w Zielonej Górze ozdobił mural

Kolorowy mural stworzony przez Jakuba Bitkę i Łukasza Chwałkę pojawił się na zbiorniku wodnym w zielonogórskim parku przemysłowym. Widniejące na nim winogrona to symbol miasta.

Accolade zaprezentowało nowy mural na zbiorniku wodnym w zielonogórskim parku przemysłowym, w ramach programu Accolade Industrial Art.

Tematem muralu są winogrona, będące lokalnym symbolem miasta.

Grafika została zaprojektowana i namalowana przez dwóch uznanych twórców murali – Jakuba Bitkę i Łukasza Chwałka.

Nowy mural został ukończony i oficjalnie zaprezentowany publicznie 7 grudnia. – Jest to kolejny mural w kolekcji Accolade, ale pierwszy wykonany na zbiorniku wodnym. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem efektu końcowego i tego, jak dobrze komponuje się on z otoczeniem. Wierzymy, że zapraszając sztukę na tereny przemysłowe, nasze parki stają się lepszym miejscem do pracy. Zależy nam na stworzeniu przestrzeni, w której najemcy i ich pracownicy czują się lepiej. Tak rozumiemy i realizujemy naszą strategię ESG – mówi Małgorzata Więcko, Dyrektor Asset Management w Accolade Polska.

Do stworzenia obrazu Accolade zaprosiło dwóch uznanych i doświadczonych artystów muralu – Jakuba Bitkę i Łukasza Chwałka.

– Nasza koncepcja kreatywna polega na połączeniu przemysłu z naturą. Winogrona są symbolem Zielonej Góry, miasta wina i winnic i ten akcent jest szeroko kultywowany lokalnie. Są to naturalne kształty, które w projekcie postanowiliśmy uzupełnić sześcianami – abstrakcyjnymi formami nawiązującymi do logicznego myślenia człowieka. Jest to fascynujące, że takie kształty rzadko występują w naturze, ale człowiek może je z łatwością narysować. Ich forma jest również zbliżona do paczek składowanych w magazynach – wyjaśnił Łukasz Chwałek.

- Byliśmy pozytywnie zaskoczeni, jak dobrze układała się współpraca z Accolade. Inwestor obdarzył nas dużym zaufaniem i wolną ręką, a jednocześnie pozostał bardzo zaangażowany i zainteresowany całym procesem. Prace szły sprawnie – pomimo niskich temperatur, udało nam się złapać słoneczne okienko. Z technicznego punktu widzenia przygotowanie zbiornika na wodę przed malowaniem było pracochłonne; zwykle używamy farb wodnych, ale tutaj zdecydowaliśmy się na spreje, ponieważ cynkowa powierzchnia zbiornika lepiej przyjmowała ten produkt. Niektóre fragmenty blachy pozostawiliśmy niepomalowane, aby odbijały światło jak lustro – efekt jest niesamowitym przykładem przenikania wnętrza na zewnątrz – dodał Jakub Bitka. Mural jest bardzo dobrze widoczny z drogi, ponieważ zbiornik znajduje się blisko wejścia do parku.

Misją programu Accolade Industrial Art jest wprowadzenie sztuki do przestrzeni przemysłowych. Pierwszym projektem pod tym patronatem był mural na ścianie parku przemysłowego w Białymstoku.

– W przyszłym roku Accolade będzie kontynuować ten program w Polsce, w wybranych innych parkach, a także w innych krajach. W Czechach właśnie ogłosiliśmy konkurs na mural w Brnie. Pierwsze efekty programu są bardzo satysfakcjonujące. Zmieniamy obszary przemysłowe na lepsze i wspieramy w ten sposób lokalne społeczności. W ramach projektu zorganizowaliśmy również warsztaty dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.. Już nie mogę się doczekać kolejnych naszych inicjatyw – podsumowuje Dana Kryńska, Head of Marketing & PR w Accolade.