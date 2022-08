Zbliża się otwarcie Hampton by Hilton Łódź Center

We wrześniu swoje podwoje ma otworzyć hotel Hampton by Hilton Łódź City Center, informuje Łódź.pl. Hotel zajmuje 7 pięter w 10-piętrowym budynku kompleksu Hi Piotrkowska.

Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe.

Hotel miał być planowo otwarty jeszcze w 2020 r., ale plany te pokrzyżowała pandemia.

Wnętrze jest już właściwie w pełni gotowe do przyjęcia szukających w Łodzi noclegów, przeczytamy na Łódź.pl. Obecnie trwają jeszcze tylko ostatnie prace wykończeniowe, m.in. w hotelowym lobby, które, będąc miejscem powitania gości, musi odznaczać się wyjątkową funkcjonalnością oraz zapraszającym wyglądem.

Trzygwiazdkowy hotel zaoferuje przyjezdnym 149 pokoi. Ich atutem, poza standardem właściwym dla sieci Hampton by Hilton, mają być powiększone łóżka o długości 2,1 m. Mają kusić osoby o wysokim wzroście, np. sportowców – m.in. zawodników koszykówki i siatkówki przyjeżdżających do Łodzi na międzynarodowe rozgrywki. Hotel ma ponadto trzy sale konferencyjne, które można łączyć ze sobą wedle zapotrzebowania, salę fitness dla gości oraz ogólnodostępną, także dla osób niemieszkających w hotelu, restaurację z barem i strefą relaksu w dużej otwartej przestrzeni.

Otwarcie hotelu miało nastąpić już w 2020 r., co jednak pokrzyżowała pandemia. W międzyczasie zmienił sie również operator, którym jest teraz firma Apex Alliance Hotel Management.