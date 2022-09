Zbliża się przebudowa pl. Na Rozdrożu w Warszawie. Lada moment wystartuje przetarg

Rada m.st. Warszawy przyznała środki na wykonanie zapowiadanej przebudowy pl. Na Rozdrożu. W planach m.in. budowa wind na przystanki autobusowe na Trasie Łazienkowskiej i więcej przejść dla pieszych.

Coraz bliżej przebudowy pl. Na Rozdrożu w Warszawie, dzięki przyznanym środkom od radnych m.st. Warszawy.

W ramach planowanych prac powstanie szereg udogodnień dla pieszych, pasażerów transportu publicznego i rowerzystów.

8 września Radni m.st. Warszawy zdecydowali o przyznaniu dodatkowych środków na przebudowę pl. Na Rozdrożu. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie planuje ogłosić przetarg na przeprowadzenie wyczekiwanych przez mieszkańców zmian.

Windy, więcej przejść dla pieszych i uporządkowanie ruchu rowerowego

Planowana przebudowa placu ma obejmować budowę wind na przystanki autobusowe na Trasie Łazienkowskiej oraz przebudowę schodów i samych przystanków. Perony zostaną poszerzone, wyposażone w więcej miejsc do siedzenia oraz wyższy, profilowany krawężnik, który ułatwi wsiadanie do autobusu. Wyznaczone będą brakujące przejście dla pieszych po zachodniej stronie Al. Ujazdowskich, przez wlot ul. Koszykowej. Zarząd Dróg Miejskich planuje również powiększyć przestrzeń dla pieszych, likwidując powierzchnie wyłączone z ruchu i uporządkować ruch rowerowy na placu – powstanie łącznik rowerowy po zachodniej stronie placu i droga dla rowerów łącząca plac z wiaduktami nad Agrykolą, które obecnie przebudowuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. W zakresie prac prowadzonych przez SZRM jest również wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych w osi al. Wyzwolenia. Oznacza to likwidację niewygodnych przejść podziemnych. Projekt organizacji ruchu jest już zatwierdzony - podaje Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.