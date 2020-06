Zbudowany z rozmachem, socjalistyczny w treści, ale narodowy w formie. Dziś odzyskuje świetność

Trwa kolejny etap remontów elewacji budynków MDM-u, prowadzonych dzięki wsparciu finansowemu m.st. Warszawy. Blask odzyskuje budynek przy ul. Pięknej 28/34, który wchodzi w skład Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (MDM) zbudowanej z wielkim rozmachem, zgodnym z wizją zawartą w planie sześcioletnim odbudowy stolicy z 1950r.

Projekt architektoniczny i urbanistyczny założenia opracował w zaledwie kilka miesięcy zespół pod kierownictwem Józefa Sigalina. Prace rozpoczęto 1 sierpnia 1950 r. Pierwszy etap, obejmujący plac Konstytucji i jego otoczenie, został oddany do użytku, zgodnie z poleceniem kierownictwa politycznego, 22 lipca 1952 r.

Socjalistyczna w treści, narodowa w formie

Od strony północnej centralny plac uzyskał dominantę w postaci dwóch monumentalnych budynków, nazwanych „wielkimi rogatkami”, które stanowiły scenograficzne otwarcie ulicy Marszałkowskiej z widokiem na pozostający jeszcze w sferze planów Centralny Pałac Kultury.

Jedną z rogatek, po północno-wschodniej stronie, stanowi właśnie budynek przy ul. Pięknej 28/34, który obfituje w całą gamę socrealistycznych detali architektonicznych wzorowanych na formach klasycystycznych i renesansowych. Wydatny gzyms, attyka, stylizowana kolumnada w wielkim porządku i nawiązujące do najlepszych klasycznych wzorów płaskorzeźby, ukazujące sceny związane ze wznoszeniem MDM-u, są kwintesencją architektury, która miała odrodzić się jako sztuka społeczna, socjalistyczna w treści i narodowa w formie. Jak stwierdził Bolesław Bierut: „Architektura z samej swej istoty kształtuje zabudowę przeznaczoną na długie trwanie”.

Piaskowiec szydłowiecki, wapień pińczowski

Elewacja od strony ul. Pięknej została opracowana przy użyciu zróżnicowanych materiałów i środków wyrazu. Jak w większości fasad MDM-u i tutaj jako podstawową zasadę kompozycji przyjęto klasyczną regułę trójpodziału. Boniowane przyziemie wykończono blokami jasnego piaskowca szydłowieckiego. Część środkową z profilowanymi obramieniami portfenetrów (okien sięgających od podłogi do sufitu) z wapienia pińczowskiego, oblicowano barwionymi na kolor cegły cementowymi kształtkami imitującymi okładzinę ceramiczną. Ostatnia kondygnacja została wykończona tynkiem. W części cokołowej oraz w ozdobnych portalach wejść do sklepów zastosowano czerwony piaskowiec oraz tynki szlachetne.

Utrata świetności

Upływ czasu, długotrwała eksploatacja i brak bieżących, fachowo przeprowadzonych remontów sprawił, że MDM z upływem lat tracił na swojej świetności. W 2017 r. został wpisany do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny i zespół budowlany. Od tej pory dzięki wprowadzonej ochronie konserwatorskiej, każdy remont elewacji w tym zespole wymaga zgody konserwatora zabytków. Wpis do rejestru przyczynił się również do poprawy estetyki, bowiem z fasad zniknęły wielkoformatowe reklamy.



Remont prowadzony etapami

Dzięki zmianie przepisów dotyczących dotacji na prace przy zabytkach, od 2018 r. m. st. Warszawa może udzielać dofinansowania na remonty poszczególnych budynków nie tylko wpisanych do rejestru, ale także ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Kilka lat temu rozpoczęły się więc pierwsze remonty elewacji kilku budynków na MDM-ie, będących w ewidencji. Dzięki miejskim dotacjom wcześniej remonty konserwatorskie przeszły części elewacji budynków przy ul. Marszałkowskiej 55/73 i pl. Konstytucji 6.



Ze względu na ogromny koszt remontu fasady przy ul. Pięknej 28/34, wspólnota mieszkaniowa zdecydowała się podzielić prace na etapy. W tym roku rozpoczęto pierwszy, obejmujący siedem ostatnich osi elewacji od strony ulicy Pięknej.