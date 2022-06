Zeitgeist inwestuje w Krakowie. W planach apartamenty serwisowane z częścią dla studentów

Zeitgeist we współpracy z firmą Activ Investment wybuduje w Krakowie przy ul. Racławickiej 58 obiekt z apartamentami serwisowanymi połączony z częścią dla studentów. Zakończenie projektu planowane jest na trzeci kwartał 2024 r.

Nowa inwestycja Zeitgeist powstanie w dzielnicy Krowodrza, przy ulicy Racławickiej 58.

Inwestycja zostanie zrealizowana we współpracy z firmą Activ Investment.

W planach obiekt z apartamentami serwisowanymi połączony z częścią dla studentów.

Po pandemii życie w Krakowie wraca powoli do normy, miasto ponownie odwiedzają turyści i studenci. Z myślą o potrzebach mieszkaniowych tak jednych, jak i drugich Zeitgeist zaplanował inwestycję, która powstanie w dzielnicy Krowodrza, przy ulicy Racławickiej 58.

To już kolejna transakcja tej firmy w Krakowie. - Kraków cieszy się dużą popularnością zarówno wśród Polaków, jak i cudzoziemców, którzy chętnie przyjeżdżają tu w interesach, aby wypocząć czy też zdobyć wykształcenie. Miejsca noclegowe w dobrym standardzie są bardzo poszukiwane. Zdecydowaliśmy więc zbudować obiekt, który spełni potrzeby wielu typów osób jednocześnie. Mamy na to ciekawy pomysł oraz wydane pozwolenie na budowę, dlatego ruszamy z pracami pełną parą – mówi Peter Noack, CEO Zeitgeist Asset Management.

- Jako deweloper działający od ponad 26 lat posiadamy doświadczenie w realizowaniu inwestycji mieszkaniowych, stale poszukując nowych dróg rozwoju. Dla Zeitgeist stworzymy unikatowy projekt i zapewnimy najwyższą jakość, którą mogą potwierdzić tysiące naszych zadowolonych klientów. Jesteśmy pełni entuzjazmu, rozpoczynając nowy rozdział w biznesowej historii firmy – dodaje Pani Monika Kudełko, dyrektor ds. strategii i komunikacji marketingowej ACTIV INVESTMENT.

Umowa między inwestorem a deweloperem została podpisana w modelu forward purchase co w tym przypadku oznacza, że nieruchomość nabyły obie strony - sprzedający i kupujący. Zeitgeist zobowiązał się do kupna budynku po zakończeniu budowy oraz zapewnił wcześniejsze finansowanie poszczególnych etapów budowy.

Lokalizacja ma znaczenie

Zaletą lokalizacji przy Racławickiej jest m. in. bliska odległość do ważnych krakowskich uczelni w tym – Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Pedagogicznego i Politechniki Krakowskiej. Budynek znajdować się będzie w sąsiedztwie ścisłego centrum Krakowa, gdzie mieści się biznesowe życie, a także liczne tereny rekreacyjne, zabytki i sklepy.

Pokoje w części apartamentowej będą głównie trzy lub czteroosobowe, choć oczywiście nie zabraknie klasycznych „jedynek" i „dwójek". W części studenckiej przeważać zaś będą pokoje jednoosobowe. W obu segmentach przewidziano pralnie samoobsługowe. Ponadto, w garażu podziemnym znajdzie się dziesięć ładowarek dla aut elektrycznych w oraz 104 miejsca na rowery – część z nich na zewnątrz budynku.

Nie bez znaczenia jest zielony aspekt położenia inwestycji. W bezpośrednim otoczeniu znajdują się aż cztery parki: Park św. Wincentego á Paulo, Krakowski, Jordana i Kleparski. Lokatorzy będą mogli również skorzystać z uroków Błoni, jednych z największych w Europie terenów zielonych, znajdujących się w centrum miasta. Miejsce cenione jest przez spacerowiczów i osoby prowadzące aktywny tryb życia, jak biegacze czy rowerzyści. W okolicy odbywa się co roku wiele imprez rozrywkowych i kulturalnych.

Z myślą o studentach

Obecnie w Polsce przebywa ponad 1,2 mln żaków. Według najnowszych analiz przeprowadzonych przez CBRE, na zakwaterowanie w państwowym akademiku może liczyć jedynie co dziesiąty student. W samym tylko Krakowie studiuje blisko 130 tys. osób (w tym ponad 9 tys. cudzoziemców) - na 15 uczelniach publicznych oraz 9 prywatnych. Miejsca w domach studenckich cieszą się największą popularnością spośród różnych form najmu. Dlatego akademiki tworzone przez prywatnych inwestorów wypełniają bardzo ważną niszę, wychodząc naprzeciw podstawowej potrzebie studenta – wygodnego miejsca do życia, nauki i integracji.

- Z naszego doświadczenia wynika, że studenci poszukują zakwaterowania w nowoczesnym otoczeniu i bezproblemowego dostępu do technologii. Mamy ciągle pełne obłożenie domu studenckiego przy ul. Koszykarskiej, co sprawia, że oczywistym sygnałem jest dla nas potrzeba tworzenia w Krakowie kolejnych możliwości zakwaterowania dla żaków - mówi Zdena Noack, dyrektor zarządzająca Zeitraum Student Housing. - Po sukcesie naszych czeskich akademików dokładnie wiemy, czego oczekują od nas młodzi ludzie i właśnie taki standard zaproponujemy w nowej inwestycji przy Racławickiej. Pomaga nam w tym autorska platforma zeitraum.re, która służy do rezerwacji pokoi i łatwego podpisywania umów – dodaje.

W proces tworzenia inwestycji zaangażowani byli doradcy z kancelarii DWF.