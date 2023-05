Zeromisyjność polskich miast. "Nie da się przejść z raczkowania do sprintu"

Aby dążyć do zeromisyjności polskich miast, potrzebne są finanse i rozsądne narzędzia planistyczne idące z góry. A tych nie ma - jednym głosem mówią włodarze Łodzi, Warszawy i Bielska-Białej. O neutralności klimatycznej polskich ośrodków rozmawiano podczas EEC 2023 i sesji "Miasta i metropolie w nurcie zielonej transformacji".

Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej: Jeśli chodzi o miasta średnie i duże, to pod kątem technologicznym jest niemożliwe osiągnięcie neutralności klimatycznej. Małe ośrodki mogą sobie z tym lepiej poradzić.

Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi: Żeby miasta były zeroemisyjne to musielibyśmy się z nich wynieść.

Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym samoistnie prowadzi do suburbanizacji pogłębiającej nasze problemy.

Dążenie miast do neutralności klimatycznej to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją rządzący miastami, społeczności miejskie, biznes, mieszkańcy. Gdzie leżą kluczowe wyzwania w polskich miastach? Co wymaga największych nakładów pracy? Które obszary są na ten moment najważniejsze? O to zapytano ekspertów podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2023 i sesji "Miasta i metropolie w nurcie zielonej transformacji".

Jak wskazują włodarze miast, jedną z największych przeszkód w dążeniu do osiągnięcia celu klimatycznego są finanse, a właściwie ich brak.

- Są szanse w postaci środków europejskich, ale jednak programy unijne wymagają wkładu własnego na poziomie 15 proc., a z tym jest problem. Jeśli chodzi o miasta średnie i duże, to pod kątem technologicznym jest niemożliwe osiągnięcie neutralności klimatycznej. Małe ośrodki lepiej sobie z tym mogą poradzić – mówi Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej i dodaje, że w niedalekiej przyszłości pojawią się trudności związane z magazynowaniem energii i zasobami wodnymi, na co potrzebne będą gigantyczne fundusze.

Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej podczas EEC 2023, fot. PTWP

Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi, zdecydowanym głosem podkreśla, że neutralność klimatyczna miast nie jest możliwa do osiągnięcia.

- Żebyśmy byli zeroemisyjny to musielibyśmy się z wynieść z miast. Z uporem maniaka będę powtarzał o możliwie najniższej emisyjności, zeroemisyjność miast nie ma racji bytu - zaznacza Pustelnik.

Według niego to również finanse stoją na przeszkodzie w śmiałym i szybkim dążeniu do zrealizowania zadań klimatycznych.

Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi podczas EEC 2023, fot. PTWP

- Dziś nie skupiamy się na rzeczach ważnych, ale na rzeczach pilnych. W tym momencie historycznym wszyscy są permanentnie w defensywie. Zreorganizowanie systemu podatkowego sprawia, że wszystkie miasta, niezależnie od ich preferencji politycznych, nie mają pieniędzy i żyją w trybie ciągłego gaszenia pożarów. Żeby skupić się na rozwoju i przełamać pewne bariery, a wyzwania klimatyczne niewątpliwie do nich należą, nie można w zasadzie żyć z dnia na dzień. Sterydami dla zeromisyjności samorządów miały być Krajowy Plan Odbudowy i środki unijne. W tym momencie tego nie ma. Nie wystarczy też wsiąść w samolot do Kopenhagi na city-break’a, a potem chcieć być jak ona pod kątem klimatycznym. Jesteśmy na zupełnie innym etapie kultorowo-psychologicznym. Nie da się przejść z raczkowania do sprintu. System nam nie zapewnia zasobów, aby zrealizować takie cele – twierdzi wiceprezydent Łodzi.

Z kolei Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy, podkreśla, że to system planowania przestrzennego kuleje najmocniej.

Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy podczas EEC 2023, fot. PTWP