Zespoły dworskie przykładem zrównoważonej architektury

Zrównoważone budownictwo to jeden z głównych trendów w architekturze ostatnich lat. I choć kojarzone jest z nowoczesnymi projektami, jego ślady znajdziemy w dawnych budowlach – wystarczy cofnąć się do okresu sprzed rewolucji przemysłowej. Interesującycm przykładem zrównoważonej architektury są... zespoły dworskie.

Wraz ze wzrostem świadomości coraz częściej mówi się o równowadze i życiu w harmonii z otaczającym nas środowiskiem. Zarówno konsumenci, jak i decydenci coraz częściej mówią o produktach, które można poddawać recyklingowi. Tego zrównoważonego stylu życia nie musimy szukać daleko – wystarczy cofnąć się do okresu sprzed rewolucji przemysłowej. W tamtych czasach to dwory były drogowskazami do zrównoważonego postępu, rozwiązań technologicznych oraz trwałej i estetycznej architektury.

– Najlepszym przykładem zrównoważonej architektury i projektowania są zespoły dworskie budowane w celu dostosowania do warunków naturalnych. Dwory powstawały z myślą o stworzeniu wygodnej rezydencji do wypoczynku i socjalizacji oraz jako dziedzictwo architektoniczne, a także kulturowe dla przyszłych pokoleń – o poszukiwaniu równowagi opowiada Gintaras Karosas, Prezes Stowarzyszenia Litewskich Zamków i Dworów.

Obecnie zasada zrównoważonej urbanizacji zakłada również dokładne planowanie budowy nowych budynków zamiast niekontrolowanej zabudowy. Nacisk przenosi się na odnawianie już istniejących budynków, zwłaszcza zabytkowych, w tym na wskrzeszanie dworów. Po okresie niekontrolowanej urbanizacji zaczynamy szukać racjonalnych rozwiązań na rozbudowę miast i umiejętne wykorzystanie tego, co mamy.

– Zrównoważony rozwój odnosi się także do funkcjonalności. Na system dworski składała się nie tylko rezydencja i obiekty rekreacyjno–rozrywkowe, ale także produkcyjne i użytkowe. Wszystko to było zintegrowane ze środowiskiem naturalnym – przekonuje Gintaras Karosas, dodając, że dwory to liderzy zrównoważonego rozwoju, skupiający również lokalne społeczności.

Jako przykład dobrej praktyki oraz świadomości i solidarności można podać dwór w Zypliai (lit. Zyplių dvaras), który został odbudowany z inicjatywy i staraniem społeczności z miasta Lukšiai, którego to odnowienie zainspirowało do odrodzenia całego miasta. Pierwszą konserwację pałacu przeprowadzili sami mieszkańcy gminy Lukšiai. Przede wszystkim zaaranżowano dworskie stajnie - obecną galerię sztuki. Mieszkańcy gminy we własnym zakresie - szczotkami dokładnie wyczyścili cegły, belki i beton. Później otwarto tu wystawę prac artystów, w której znajduje się ponad 1000 eksponatów.

We wskrzeszonym do życia dworze znajdują się też wszystkie zachowane elementy ozdobne, jak autentyczne kafle, pałacowe schody, płytki podłogowe w korytarzach, drzwi, okiennice, piece kaflowe, meble, książki i inne. W opinii G. Karosasa - „Wskrzeszone na nowo kompleksy litewskich dworów uczą nas, jak żyć w zgodzie z naturą”.

Park dworski Trakų Vokės jest doskonałym przykładem „zrównoważonego środowiska”, w którym funkcjonuje nowy standard zachowania i pielęgnacji zieleni - nie tylko sadzi się nowe drzewa, ale także dba o stare, które trzeba często podpierać i wzmacniać, co tworzy autentyczną aurę tego miejsca oraz wpisuje się w jego historię.