Zieleń, budki lęgowe i ule: to... Stacja Techniczno-Postojowa metra w Warszawie

Blisko trzysta drzew, budki lęgowe, ule dla pszczół i łąki kwietne - tak wyglądają tereny zielone Stacji Techniczno-Postojowej na Kabatach.

Warszawskie Metro kontynuuje proekologiczny projekt dotyczący m.in. ptaków i pszczół.

Na zielonych terenach Stacji Techniczno-Postojowej na Kabatach pojawiły się nowe budki lęgowe.

Dostawione zostaną też kolejne ule oraz domki dla owadów.

Przybędzie również łąk kwietnych, które są naturalną stołówką dla tutejszych „zapylaczy”.

Na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty, która pełni funkcję warsztatowo-techniczną dla Metra Warszawskiego, znajduje się niemal 300 drzew. Zwiększają one bioróżnorodność tych obszarów. Można spotkać tu wiele gatunków ptaków, m.in. szpaki, jerzyki, wróble, jaskółki, dzięcioły, a nawet sowy.

Mieszkania dla ptaków

Aby pomóc przetrwać ptakom postępujące zmiany w środowisku naturalnym i pozwolić im na bezpieczne osiedlanie się w ekosystemie miejskim bez ryzyka utraty lęgu, na drzewach przy STP Kabaty montowane są kolejne budki lęgowe. Są one najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na ochronę ptaków. Tak jest od momentu powstania Stacji Techniczno-Postojowej, czyli od 1995 roku.

Montaż budki dla ptaków na STP Kabaty, fot. mat. Metro Warszawskie

Wiosną tego roku Metro zakupiło 120 sztuk budek – w trzech rozmiarach. Zostaną one umieszczone na drzewach na terenie STP Kabaty. Część z budek zastąpi te najbardziej wysłużone, a pozostałe zostaną powieszone w nowych, atrakcyjnych dla ptaków miejscach.

Dla pszczół i innych zapylaczy

To nie jedyne działania proekologiczne zaplanowane w okresie wiosennym na terenie STP Kabaty. W tutejszej pasiece postawione zostaną kolejne dwa ule. Tym samym w bieżącym sezonie będzie tu już „mieszkać” siedem rodzin pszczelich.

Domek dla owadów na terenie STP Kabaty, fot. Metro Warszawskie

Specjalnie z myślą o owadach zapylających Metro założyło 807 m kw. łąk kwietnych, a w tym roku planuje wysianie kolejnych 300 m kw. łąk. Latem rozkwita na nich kilkadziesiąt gatunków miododajnych roślin. Są tu m.in. maki, chabry, wiesiołki, jaskry i kąkole. Łąki kwietne dostarczają nektar i pyłek tutejszym zapylaczom. Specjalnie z myślą o nich Metro ustawiło na Kabatach domki z naturalnych materiałów (trzciny lub bambusa) – tzw. hotele dla owadów.

Są one szczególnie potrzebne na wiosnę, kiedy owady składają jaja. Z kolei latem takie domki zapewniają nocleg i schronienie, a jesienią miejsce do przezimowania. To również doskonała ochrona dla owadów zapylających przed deszczem, mrozem oraz drapieżnikami.