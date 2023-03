Zieleń miejska i zabytki się nie wykluczają. Pokazuje to nowa wystawa w Warszawie

W piątek przed siedzibą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie otwarto wystawę, która udowadnia, że nowe podejście konserwatorskie, promujące zieleń w obrębie historycznych układów miejskich ma szansę się stać długoterminową zmianą.

Przez dłuższy czas mówiono, że konserwatorzy nie pozwalają na sadzenie drzew. Ostatnie projekty realizowane przez m.st. Warszawa, we współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem zabytków pokazują, że ten trend można odwrócić. Takie miejsca jak ulica Chmielna, ulica Środkowa, plac Trzech Krzyży zazielenią się właśnie także dzięki pozytywnej decyzji wojewódzkiego konserwatora.

Przygotowując wystawę zwróciliśmy uwagę, że problem (braku zieleni i miejskich wysp ciepła - dop. redakcja) dotyczy całego Mazowsza. Po 1989 roku w wielu lokalizacjach drzewa zostały usunięte, wprowadzono nowe nawierzchnie. Miejsca te stały się nieprzyjazne dla mieszkańców i to jest dość powszechnie zauważane. Wszystkie te przestrzenie wymagają zmian – powiedział mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki - Podkreślam zabytki i zieleń to nie są wrogowie, one muszę ze sobą współistnieć.