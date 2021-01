Zieleń w przestrzeni miejskiej: tak można ją uporządkować

Zieleń miejska to dziś nie tylko parki i ogrody, ale również skwery, pasy zieleni przy jezdniach ulic, a także roślinność pokrywająca bariery akustyczne. Prefabrykaty betonowe nadają zieleni miejskiej ramy, pozwalają piąć się w górę, w przypadku bardzo małych powierzchni, a także wytyczają jej granice. Współtworzą z nią inspirujące aranżacje, a także chronią ją przed zniszczeniem.

Zorganizowana zieleń miejska pełni bardzo wiele różnorodnych funkcji. Pochłania dwutlenek węgla i produkuje tlen, a także stanowi barierę akustyczną. Latem daje schronienie przed palącym słońcem i obniża temperaturę otoczenia. Zapewnia siedlisko wielu gatunkom zwierząt i owadów. Z punktu widzenia mieszkańców miast jest przestrzenią wytchnienia, a także relaksu i odpoczynku. Obecnie ogólnoświatowy trend „bycia eko” sprawia, że coraz częściej w miastach powstają nowe tereny zielone a te, które już istnieją, są poddawane kompleksowej rewitalizacji.

Popularnym trendem jest również przekształcanie w parki terenów postindustrialnych lub budowa mini parków kieszonkowych. Równie ważną tendencją jest porządkowanie przestrzeni zielonych na mini skwerach czy pasach zieleni, gdzie była ona degradowana wskutek powstawania na przykład dzikich parkingów samochodowych. W tym procesie walki o zielone przestrzenie w miastach, co może wydawać się na pierwszy rzut oka paradoksalne, sojusznikiem zieleni są prefabrykaty betonowe. Nadają one zieleni miejskiej ramy, pozwalają piąć się w górę, w przypadku bardzo małych powierzchni, a także wytyczają jej granice. Współtworzą z nią inspirujące aranżacje, a także chronią ją przed zniszczeniem.

Skwer po nowemu

Obecnie w projektowaniu przestrzeni miejskich odchodzi się od tworzenia aranżacji pozbawionych zieleni. Wręcz przeciwnie – zieleń w połączeniu z małą architekturą staje się bardzo ważnym elementem całego założenia. Inspirującym rozwiązaniem są tzw. parki kieszonkowe. Sama ich idea powstała z potrzeby tworzenia zielonych przestrzeni rekreacyjnych w zwartej zabudowie miejskiej.

Jednym z najstarszych takich założeń jest Paley Park utworzony na Manhattanie w 1967 roku. Posiada on powierzchnię zaledwie 390 mkw, jednak największe z parków kieszonkowych mogą zajmować obszar nawet 5000 mkw. Są one niezwykle popularne, nie tylko w Nowym Jorku czy Londynie, ale również w Polsce. „Kieszonkowe” parki, tak jak ich zajmujące większą przestrzeń odpowiedniki, mają pełnić funkcje społeczne, integracyjne, ekologiczne oraz po prostu… dać odsapnąć na chwilę od pędu miasta. Oprócz zieleni znajdują się tam zwykle miejsca do siedzenia, mała architektura oraz dobrana do projektu nawierzchnia.

Ta ostatnia jest bardzo ważnym elementem założenia i wytycza jego ramy. Najczęściej jest wykonywana z płyt lub kostek betonowych, gdyż jest to materiał trwały i wytrzymały. Poza tym szeroka gama produktów różniących się kolorem, kształtem i wielkością pozwala na dostosowanie nawierzchni do prawie każdego otoczenia, a to gwarantuje zachowanie spójności aranżacji z otoczeniem. Z prefabrykatów betonowych można zbudować wygodne placyki, chodniki, a nawet urokliwe „kamienne” ścieżki.

Niemniej istotne przy projektowaniu parków kieszonkowych jest wytyczenie przestrzeni zielonych. Co ciekawe, zieleń w tego rodzaju miejscach, albo szerzej – w przestrzeniach miejskich, dobiera się w ten sposób, aby była wytrzymała i wymagała jak najmniej zabiegów pielęgnacyjnych. Dodatkową ochronę można jej zapewnić, budując obrzeża, kwietniki czy palisady, które skutecznie wytyczą granicę ciągów pieszych i przestrzeni zielonych. Tutaj również liczba prefabrykatów wykonanych z betonu jest nieoceniona.